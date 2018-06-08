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08 Haziran 2018 16:40

Bilecik İl Spor Merkezi sezonu açıyor

Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olarak ücretsiz hizmet veren il spor merkezleri ve engelliler il spor merkezleri yaz sezonunda kapılarını açıyor.

Bilecik İl Spor Merkezi sezonu açıyor

08 Haziran 2018 16:40


Konuyla ilgili açıklama yapan Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, “Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen ücretsiz il spor merkezleri ve engelliler il spor merkezlerimizin açılışı 29 Haziran 2018 Cuma günü yapılacak olup kayıtlarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor tesislerinde 5 -18 yaş arası gençlere atletizm, badminton, basketbol, bocce-dart, kick boks, cimnastik, güreş, halter, hentbol, judo, karate, masa tenisi, satranç, okçuluk, taekwondo, tenis, voleybol, wushu, yüzme(ücretli) ve futbol olmak üzere toplam 19 farklı branşta (yüzme hariç) ücretsiz olarak verilecek il spor merkezlerine kayıtlar devam ediyor. Ücretsiz il spor merkezleri ve engelliler il spor merkezi çalışmaları için bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımız Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü spor servisine ulaşabilir yada gün içerisinde Pazartesi gününden itibaren şehir merkezimize kurulacak olan stantlarımızdan detaylı bilgi alarak kayıt olabilirler. ‘Haydi Bilecik Spora’ diyerek 5-18 yaşları arasındaki tüm çocuk ve gençlerimizi ücretsiz il spor merkezlerimize bekliyoruz” dedi.




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