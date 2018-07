Bilecik POMEM mezunlarını uğurladı

Bilecik POMEM Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen mezuniyet törenine Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik 2. Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve aileler katıldı.

Tören öncesi konuşma yapan Bilecik POMEM Müdürü Suat Günbey, “Polis Akademimize bağlı 33 Polis Merkezi ve Eğitim Müdürlüğü ve 5 Polis Meslek Yüksek Okulu olmak üzere 38 polis okulumuz bulunmaktadır. 2006 yılında faaliyetine başlayan okulumuza bugüne kadar bin 413 Polis Özel Harekat alımlarına olmak üzere 6 bin 927 öğrenci mezun edilerek Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına atanmıştır” dedi.

"Sakın ola ki aklınızı kiraya vermeyin"

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın ise, hukuki olan her şeyin helal olmadığına değinerek, “Bugün hep birlikte çok mutlu bir günü birlikte idrak ediyoruz. Değerli öğrencilerimiz çok zorlu bir sınavı kazandılar. Ardından çok zorlu bir eğitimi tamamladılar. Bugün de memleketimize hizmet etmek için karşımızda dimdik durmaktalar. Öncelikle bu imtihanları başından sonuna kadar başarıyla tamamlayan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Arkadaşlarımıza eğitim veren tüm öğretim elemanlarımıza, okul idarecilerimize ve onlara destek veren belediyemizden diğer kamu kurumlarına kadar tüm birimlerimize ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkürü şüphesiz onları yetiştiren ailelerine ediyorum. Bu vesileyle değerli arkadaşlarımıza bundan sonra, Çalışma arkadaşlarımıza çok kısa birkaç şey söyleyeceğim. Geçtiğimiz günlerde çok talihsiz şeyler yaşadık. Bunun tek sebebi var, insanların akıllarını kiraya vermeleri. Sakın ola ki aklınızı kiraya vermeyin. Bir cemaati, bir grubun sakın ola ki esiri olmayın. Hukukun üstünde hiçbir güç, bu milletin üstünde hiçbir güç olmadığını ömrünüzün sonuna kadar bu millete sadakatle bağlı olmanız gerektiğine zira şüpheniz olmasın. Görevlerinizi yaparken yetkilerinizi kanundan alıyorsunuz. Bu kanunları yapan millet meclisi milletin kendisidir. Başka hiçbir yerden güç alma imkanları da yoktur. Ama görevinizi yaparken unutmayacağınız bir başka şey daha var. Şüphesiz hukuktan daha üstün bir şey olmamakla birlikte, ukuki olan her şey her zaman helal değildir. Dolayısıyla önce hukuki olmasına, özellikle yaptınız işin helal de olmasına dikkat ederek vicdanınızı da rehber ederek meslek hayatınızda başarılı olmanızı ve yegane olarak bu millete hizmet etmenizi diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından dönem birincisinin yaş kütüğüne plaket çakması, derece giren ve mezun olan öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödüllerinin verilmesi, yemin töreni ve polis marşının okunmasıyla mezuniyet töreni sona erdi.