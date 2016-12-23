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23 Aralık 2016 12:25

Bilecik Sakarya Gazetesi’nden Başkan Yalçın’dan ziyaret

Bilecik Sakarya Gazetesi’nden Başkan Yalçın’dan ziyaret

23 Aralık 2016 12:25

Bilecik’te faaliyet gösteren Sakarya Gazetesi ortağı Mücahit Erdal, Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın’ı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Bilecik gündemi, habercilik ve basın konuları konuşulurken Başkan Yalçın ziyaretlerinden dolayı Mücahit Erdal’a teşekkür etti. Ziyaretin ardından konuşma yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, “Bilecik Sakarya Gazetesi ortaklarından ve yazarlarından Mücahit Erdal belediyemizi ziyaret etti. İlçemiz ve gazetecilik hakkında istişarelerde bulunduk” dedi.



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