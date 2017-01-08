Bilecik Sarıkamış şehitleri için yürüdü

Sarıkamış’ta 102 yıl önce donarak şehit düşen 90 bin asker için Bilecik’te yürüyüş düzenlendi.

Bilecik Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan yürüyüşe, Bilecik Valisi Süleyman Elban, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Garnizon ve 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, askeri erkan, kurum müdürleri ve çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan katılımcılara Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından atkı, şapka ve eldiven dağıtıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşma yapan İl Müdürü Aslan Yıldız, bütün katılımcıları selamlarken, “Gençlik Ve Spor Bakanlığımız tarafından her yıl Sarıkamış’ta ve 81 İl Merkezimizde ‘Vefakar Gençlik, Fedakar Ecdadını Unutmayacak’ sloganıyla Aziz Şehitlerimizi Anma Yürüyüşü düzenlenmektedir. Bugün tarihimizin en dramatik savaşlarından birinin anma günüdür. Bizim tarihimizde zaferler kadar acılarda büyük yer tutar. Yemen, Kızgın Çöllerde, Çanakkale’nin derin sularda, Sarıkamış’ta dondurucu soğukta, 15 Temmuz ise hain terör saldırısıyla şehit olan Anadolu çocuklarının destansı mücadelesini anlatır. Bu vatanımız kolay kazanılmadı bunu çok iyi bilmeliyiz. Eğer bugün burada şanlı bayrağımızın altında rahat bir şekilde özgürce nefes alabiliyorsak, birilerinin bizler için verdiği nefeslerin sayesindedir. İşte buda gençlik olarak bizim görev ve sorumluluğumuzu kat kat arttırmaktadır. Bir ülkede her alanda vatan ve milleti için kendini feda etmeye hazır gençlere sahip olduğu müddetçe o ülke batmaz ve yıkılmaz. Sevgili gençler sizlerin aziz şehitlerimizin mirasına sahip çıkarak onlara hayırlı bir evlat olacağınıza inancımız tamdır. Sarıkamış Destanının 102’inci yıl dönümünde başta Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.



“Bugün bu anlamlı yürüyüşte onların duygularını bir nebze anlamak ve destek olmak istiyoruz”

Bilecik Valisi Süleyman Elban ise yaptığı konuşmasında 1. Dünya Savaşında 500 binin üzerinde vatan evladının şehit edildiğini belirtti. Bunların en dramatik olanının Sarıkamış olduğunu anlatan Elban, “Şu anda şurada bu iklimin üç beş katı daha soğuk bir iklimde ama yiyeceği olmadan üzerinde yeterli kıyafeti olmadan çok zor şartlar altında vatan savunması için görev yapan bu kahraman askerlerimiz maalesef elim şekilde şehit olmuşlardır. Bugünde ülkemizin dört bir yanında gerek Mehmetçiğimiz gerekse polislerimiz yine bu zor şartlarda vatan savunması için görev yapmaya devam ediyorlar. Bugün bu anlamlı yürüyüşte onların duygularını bir nebze anlamak ve destek olmak istiyoruz. Hepinize burada toplandığınız ve bu anlamlı yürüyüşe katıldığınız için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Cumhuriyet Mahallesi önünden başlayan yürüyüş, Atatürk Bulvarı ve Bilecik Belediyesi önünden devam ederek, Bilecik Şeyh Edebali Türbesinde son buldu. Türbe önünde şehitler için duaların okunmasının ardından katılımcılara çorba ikramında bulunuldu ve yürüyüş sona erdi.