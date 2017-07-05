Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Bilecik
  •  » Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi, “Fen Lisesi Ve Sosyal Bilimler Lisesi Programı Uygulanan Okul” Statüsüne Alındı
05 Temmuz 2017 15:02

Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi, “Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi Programı Uygulanan Okul” statüsüne alındı

Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün onayıyla “Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi Programı Uygulanan Okul” statüsüne alındı.

Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi, “Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi Programı Uygulanan Okul” statüsüne alındı

05 Temmuz 2017 15:02


2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinde uygulanan programlar, birebir uygulanmaya başlanacak. 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren okula kayıt olarak 9’uncu sınıfa başlayan öğrencilerden 34’ü Fen Lisesi, 34’ü de Sosyal Bilimler Lisesi programıyla eğitim öğretim görmeye başlayacak. Öğrenciler, Fen Lisesi programında yer alan haftalık 6 saat Matematik, 4 saat Kimya, 4 saat Fizik ve 3 saat Biyoloji derslerini; Sosyal Bilimler Lisesi programında yer alan haftalık 4 saat Matematik, 4 saat Coğrafya, 4 saat Tarih, 6 saat Felsefe Grubu ve Osmanlı Türkçesi derslerini almaya başlayacaklar. Bunun yanında okul öğrencileri, Arapça ve İngilizce olmak üzere iki yabancı dil öğrenme şansını da yakalamış olacaklar. Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, okulun sahip olduğu spor salonu ve pansiyon imkanlarından da yararlanacaklar.


Konuyla ilgili açıklama yapan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesinin, Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi Proje Okulu olarak 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren öğrencilere hizmet vermeye başlayacağını belirtti. Durmuş, ”İlimiz için hayırlı, uğurlu olsun. Okulumuzun, ilimiz merkezinde bir Sosyal Bilimler Lisesi ve ikinci bir Fen Lisesi işlevi görecektir. İlimizin eğitim öğretimini daha üst sıralara çıkarmak için büyük katkılar sağlayacaktır. Okulumuzun yeni sistemiyle milli ve manevi değerleri özümsemiş, vatanını, milletini seven, karakteri sağlam, dürüst, ahlaklı, sorunlara çözüm üretebilen, hayatı yorumlayabilen, ülkemizin gelişimine ve geleceğinin inşasına büyük katkılar sağlayacak nesillerin yetişmesine de vesile olacaktır” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
BİLECİK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:15
  • Güneş :05:30
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:14
  • Akşam :20:41
  • Yatsı :22:36
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!