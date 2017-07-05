2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinde uygulanan programlar, birebir uygulanmaya başlanacak. 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren okula kayıt olarak 9’uncu sınıfa başlayan öğrencilerden 34’ü Fen Lisesi, 34’ü de Sosyal Bilimler Lisesi programıyla eğitim öğretim görmeye başlayacak. Öğrenciler, Fen Lisesi programında yer alan haftalık 6 saat Matematik, 4 saat Kimya, 4 saat Fizik ve 3 saat Biyoloji derslerini; Sosyal Bilimler Lisesi programında yer alan haftalık 4 saat Matematik, 4 saat Coğrafya, 4 saat Tarih, 6 saat Felsefe Grubu ve Osmanlı Türkçesi derslerini almaya başlayacaklar. Bunun yanında okul öğrencileri, Arapça ve İngilizce olmak üzere iki yabancı dil öğrenme şansını da yakalamış olacaklar. Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, okulun sahip olduğu spor salonu ve pansiyon imkanlarından da yararlanacaklar.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesinin, Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi Proje Okulu olarak 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren öğrencilere hizmet vermeye başlayacağını belirtti. Durmuş, ”İlimiz için hayırlı, uğurlu olsun. Okulumuzun, ilimiz merkezinde bir Sosyal Bilimler Lisesi ve ikinci bir Fen Lisesi işlevi görecektir. İlimizin eğitim öğretimini daha üst sıralara çıkarmak için büyük katkılar sağlayacaktır. Okulumuzun yeni sistemiyle milli ve manevi değerleri özümsemiş, vatanını, milletini seven, karakteri sağlam, dürüst, ahlaklı, sorunlara çözüm üretebilen, hayatı yorumlayabilen, ülkemizin gelişimine ve geleceğinin inşasına büyük katkılar sağlayacak nesillerin yetişmesine de vesile olacaktır” dedi.