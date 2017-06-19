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19 Haziran 2017 13:58

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ailesi iftarda buluştu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak verilen iftar yemeği bu yıl da gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ailesi iftarda buluştu

19 Haziran 2017 13:58


Üniversitesi yemekhanesinde yapılan iftar yemeğine Bilecik Valisi Süleyman Elban, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik 2.Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Mehmet İnce, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Oğuz Sertler, Bilecik Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Ay, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurgül Özbay, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Cihan Darcan, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.


Düzenlenen iftar yemeğinde konuşma yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Ramazan ayının bereket, fazilet ve hayır ayı olduğunu belirterek,”Ramazan iyiliklerin, güzelliklerin ve hayırlı davranışların doruk yaptığı mübarek bir aydır. Rabbim inşallah bu ayın erdeminden, hayır ve hasenatından bizleri de mahrum etmesin. Bu vesileyle bu ayda yapmış olduğumuz ibadetleri, tuttuğumuz ve tutacağımız oruçları yüce katında inşallah kabul eylesin. Yaklaşmakta olan Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyor, hepinize hayırlı iftarlar diliyorum” dedi.


Konuşmanın ardından dualar edilerek, oruçlar açıldı.




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