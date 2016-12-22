Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Antalya’da fırtına gibi esiyor

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun düzenlemiş olduğu Üniversiteler Arası 2.Lig Futbol Müsabakalarına katılan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi futbol takımı oynadığı ilk 2 maçı kazanarak göz doldurdu.

40 üniversitenin katılımı ile başlayan organizasyonda C grubunda Eskişehir Osmangazi, Burdur Mehmet Akif, Alanya Alaaddin Keykubat, Kırklareli ve TOBB üniversiteleri ile aynı grupta yer alan Bilecik temsilcisi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi futbol takımı, ilk gün grubun favori takımlarından Burdur Mehmet Akif Üniversitesini müthiş bir oyun sergileyerek 2-1 yendi. İkinci günde Alaaddin Keykubat Üniversitesi ile karşılaşan Bilecik temsilcisi bu müsabakadan da 4-3 galip ayrılmayı bildi. Turnuvanın 3’üncü maçında bugün zorlu rakiplerden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile karşılaşacak Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bu maçı da kazanarak 3’de 3 yapmak istiyor.

“Turnuvaya iyi başladık”

Takımın antrenörlüğünü yapan Öğretim Görevlisi Emre Şenyüzlü, turnuvaya iyi başladıklarını belirterek, “İlk olarak amacımız öğrencilerin kaynaşmasına, üniversitelerin en iyi şekilde temsil edilmesine, takımdaşlık ve üniversite aidat duygusunun öğrencilere kazandırılmasına, sporun üniversite öğrencilerinin hayatları boyunca yer edinmesini sağlamak. Centilmenliğin ve güzel ahlakın aynı zamanda güzel bir spor kültürünün oluşturulmasında katkısı olan bu büyük organizasyona iyi bir şekilde hazırlanarak geldik ve bu emeklerinin karşılığını da ilk 2 maçta aldılar. İlimizi ve üniversitemizi en iyi şekilde temsil eden ekibimize teşekkür ediyor sonraki maçlarda başarılar diliyoruz” dedi.