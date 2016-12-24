Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu Üniversiteler Arası 2. Lig Futbol Müsabakalarına katılan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi futbol takımı oynadığı 4 maçın 3’ünün kazanarak yoluna dolu dizgin devam ediyor.

Antalya’da 40 üniversitenin katılımı ile başlayan organizasyonda C grubunda Eskişehir Osmangazi, Burdur Mehmet Akif, Alanya Alaaddin Keykubat, Kırklareli ve TOBB üniversiteleri ile aynı grupta yer alan Bilecik temsilcisi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi futbol takımı, ilk gün grubun favori takımlarından Burdur Mehmet Akif Üniversitesini müthiş bir oyun sergileyerek 2-1 yendi. İkinci günde Alaaddin Keykubat Üniversitesi ile karşılaşan Bilecik temsilcisi bu müsabakadan da 4-3 galip ayrılmayı bildi. Turnuvanın 3’üncü maçında bugün zorlu rakiplerden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ne 4-2 yenildi. Turnuvanın 4’üncü gününde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 7-1’lik skorla fark atan Bilecik temsilcisi oynadığı 4 maçın 3’ünü kazanarak 9 puanla grupta ikinci sırada yer aldı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ise; 4’de de yaparak 12 puanla liderliğe yükseldi.

Öte yandan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi futbol takımı turnuvanın son sonunda Kırklareli Üniversite ile karşı karşıya gelecek. Bilecik temsilcisi bu maçı kazanarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi maçını bekleyecek.