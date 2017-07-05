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05 Temmuz 2017 15:55

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi personeli bir araya geldi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ailesi, Rektör Prof.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi personeli bir araya geldi

05 Temmuz 2017 15:55

Dr. İbrahim Taş’ın öncülüğünde bir araya geldiler.


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dursun Hazer, Genel Sekreter Vekili Murat Işık ve Personel Daire Başkanı İsmail Üzel, üniversitenin akademik ve idari personeli düzenlenen kokteylde bir araya geldi. Üniversite yemekhanesinde gerçekleşen kokteylde Rektör Taş, tüm personelle tek tek tokalaşarak, geçmiş Ramazan Bayramlarını kutladı. Yaklaşık bir saat süren programda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş personelle sık sık bir araya geldiklerini söyleyerek, “Bu seferki buluşmamız bayram sonrasına denk geldi. Ben de akademik ve idari personelinin geçmiş bayramları kutlamış oldum. Bu tür buluşmalarla bir araya gelerek kaynaşma içerisinde oluyoruz” dedi.




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