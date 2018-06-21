Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde bin 380 öğrenci kep attı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin Fen-Edebiyat, Mühendislik, Ziraat ve Doğa Bilimleri, Güzel Sanatlar ve Tasarım, İktisadi ve İdari Bilimler fakülteleri, Sağlık ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarından mezun olan bin 380 öğrenci, üniversite yerleşkesi içindeki sahada yapılan törenle kep atma mutluluğu yaşadılar. Programa AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik’in Bozüyük İlçe Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı Duruşu’nda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşma yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, üniversitenin 2017-2018 eğitim öğretim yılı mezuniyet törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti. Taş, “Büyük özveri, emek ve fedakarlıklara uzun ve zorlu bir yolun sonuna gelen öğrencilerimizin sevincini paylaşmak ve onları ev sahipliği yaptığımız üniversitemizden biraz buruk olsak da gururla uğurlamak için bir aradayız. Bu anlamlı günde sevincimize ortak olsan tüm anne babaları, aileleri protokol üyelerini ve tüm misafirleri şahsım ve üniversitem adına saygı ve hürmetle selamlıyorum. Oldukça uzun bir eğitim öğretim hayatımızın en zor süreci olan üniversite aşamasını tamamladınız. Aldığınız eğitimle edindiğiniz mesleki bilgilerin yanı sıra belirli bir kişisel olgunluğa eriştiniz. Özlemi, paylaşmayı, zorlukları aşmayı öğrendiniz. Bu süreç sonunda sizler ülkesine ve milletine karşı sorumlu olan iyi bir mesleki bilginin yanı sıra değer, eleştirel düşünen, kalitenin farkına varacak vasıflara sahip bireyler oldunuz. Sizler bu özelliklerinizle artık farklı düşünen, dünyaya farklı gözlerle bakan, teknik ve toplumsal sorunlara profesyonel çözümler üretebilen yeterli donanıma sahip kişilersiniz. Fakat bu sıraladıklarımla asla yetinmeyin. Gelişen dünyaya ayak uydurmak sadece ve sadece çalışmak ve kendinizi geliştirmekle olur ve bu gelişim insan hayatı boyunca devam eder. İyi bir gözlemci olmaktan, yenilikleri takip etmekten ve araştırmaktan asla vazgeçmeyin” dedi.

“Sizler Türkiye’nin geleceğisiniz”

Taş, konuşmasının devamında, öğrencilerin Türkiye’nin geleceği olduklarını ifade ederek, “Sizler Türkiye’nin geleceğisiniz. İyi bir gelecek ancak ve ancak gelişen dünyayı anlayıp ayak uydurabilen siz genç dimağlarla olacaktır. Değerli anne babalar, dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren büyük bir özen ve özveri ile yetiştirdiğiniz çocuklarınız sizlerden aldıkları destek ve güç ile bugünlere geldiler. Artık hayat mücadelesine atılma ve bu ülkeye hizmet etme zamanı. Bugün sadece onların değil sizin de gününüz. Onları hayat sahnesinde büyük bir övünç ve mutlulukla hep birlikte izleyeceğiz. Bu yolculuk boyunca verdiğiniz destek için öğrencilerim adına sizlere teşekkürü bir borç biliyorum. Sevgili öğrenciler, her sonun bir başlangıcı olduğunu asla unutmayınız. Yeni başladığınız yolda aklınızın, vicdanınızın ve bilimin ışığından asla ayrılmadınız. Dürüstlük, çalışkan, yeniliklere açık ve üretken bir kişi olduğunuzda başarının sizinle geleceğini göreceksiniz. Bizler de başarınızın takipçisi olacak ve her zaman sizlerle gurur duyacağız. Daimi ferdi olduğunuz Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden sizleri uğurlarken hayatınız boyunca hepinize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyor, hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” ifadelerine yer verdi.

“Bizim ülke olarak gençliğe ihtiyacımız var”

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ise yaptığı konuşmada, ülke olarak gençliğe ihtiyaçları olduğuna değindi. Eldemir, “Belki Türkiye’nin dünyada diğer ülkelerle kıyas edildiği zaman en büyük zenginliği ne diye sorulacak olunursa herhalde buna verilebilecek cevap bizim genç nüfusumuzun çokluğu olur. İşte sizler de muhasır medeniyet seviyelerine ülkemizi ulaştırma adına hedef koyduğumuz 2023’ler 2053’ler 2071’ler lider ülke Türkiye olarak ulaşma adına sizlere çok büyük sorumluluklar düşüyor. Ben eminim ki sizler aldığınız eğitimle bundan sonra da edineceğiniz birikim ve tecrübeyle bunu başaracaksınız. Hep birlikte ülkemizi daha da ileriye götürmeyi gayret edeceğiz. Ben sizlerin yetişmesinde emeği geçen başta rektör hocamıza ve onunla birlikte tüm akademisyen hocalarımıza, üniversitemizde görev yapan tüm görevli arkadaşlarımıza sizler adına, ülkem adına, Bilecik milletvekili olarak şükranlarımı sunuyorum. Neticesinde de sizlerde inşallah hayat boyu başarılarla ve sağlık içerisinde hedeflerinize ulaşmanızı diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 2018 yılı mezunlarımızın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve öğrencilerin sahne önünde keplerini atmasıyla tören son buldu.