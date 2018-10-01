Bilecik, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri ile gelişecek

Gölpazarı ve Yenipazar'da kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri için Beylikova'ya gezi düzenlendi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne kapsamlı bir gezi düzenlendi. Düzenlenen geziye Gölpazarı Kaymakamı Büşra Uçar, Yenipazar Kaymakamı Yavuz Kartal, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden ve Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak katıldı.

Gezi hakkında bilgi veren Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, bu tür projelerin ilçelere ekonomik ve sosyal anlamda çok şey katacağını ifade etti. Yoldaş, "Bilecik'in kalkınması, tanıtılması, istihdamın, gelir düzeyinin artırılması ve insanların hayatının kolaylaştırılması yönünde adımlarımızı atmalıyız. Bu kapsamda ilimizin üretim planlanması ve verimin arttırılması için mutlaka tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin kurulması gerekmektedir. Bu iki ilçemizde kurulması düşünülen tarıma dayalı organize sanayi bölgesi adına bugün buraya gelip, ilimizdeki konunun bütün paydaşları ile incelemelerde bulunduk. Bu gezide karşılıklı istişare ve fikir alışverişinde bulunduk. Her zaman ilimizin ve ilçelerimizin gelişmesini, değişmesini, istihdamın artmasını, ekonominin güçlenmesini ön planda tuttuk ve çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımızın ilçelerimize çok büyük değer katacağına olan inancım tamdır” dedi.