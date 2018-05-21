Bilecik TSO Başkanı Keskin’den, Belediye Başkanı Şahin’e ziyaret

Belediye Başkanı Münür Şahin’in daha önce danışmanlığını yaptığı TSO Başkanı Şükrü Keskin ile görüşme oldukça samimi bir ortam da gerçekleşti. Osmaneli TSO projelerini değerlendirdiler. TSO Başkanı Keskin “Osmaneli ilçesindeki çalışmaları da yakından takip etmeye çalışıyoruz. Osmaneli Belediyesi’ni, ilçede sanayinin gelişmesi ve büyümesi için bu yükün altına girmeyi göze aldığı için tebrik ederim. Osmaneli de sanayi parsellerine yeni sanayiciler getirilmesi konusunda TSO olarak destek olacağız. Yine Osmaneli’de TSO üyelerinin bir lokalinin olması ve konuların burada değerlendirilmesi için karşılıklı işbirliğine gidilmesi kararlaştırıldı” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şahin ise, “Öncelikle belediyemiz hakkındaki güzel temennileri ve ziyaretleri için Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasının Değerli Başkanı Şükrü Keskine teşekkür ediyorum. Yeni görevinde kendilerine başarılar dileyerek her zaman işbirliği için bir araya gelebileceğimizi belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.