Bilecik TSO Başkanından Bilecikspor'a destek

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Şükrü Keskin Bilecikspor'a maddi destek verdi.

Bilecik'in 50. yıl kutlamalarında Bilecikspor Başkanı Ahmet Subaşı'na 22 bin lira maddi yardım yapacağı sözünü veren TSO Başkanı Şükrü Keskin, sözünü tuttu. 22 bin lirayı Bilecikspor Başkan Vekili Harun Dilek'e gönderen ve desteği kendi şirketi adına yaptığını aktaran Keskin, "Bilecikspor bu ilin en köklü spor kulübü. Bizler sanayici arkadaşlar taşın altına elimizi koyduğumuz zaman bu takım hakkettiği yerde olacak. Bir il takımı şuan Bilecik 1. Amatör Lig'de mücadele veriyor. Bu acı, bu hüzün hepimize yeter. Ben şahsım ve firmam adına bu sezon taşın altına elimi koyarak bir miktar destekte bulundum. Bu diğer sanayici arkadaşa bir örnek olur ve Bileciksporumuza sahip çıkarlar" dedi.

Harun Dilek: "Jest üstüne jest yaptı"

Bilecikspor Başkan Vekili Harun Dilek ise TSO Başkanı Şükrü Keskin'e teşekkür ederek, "Şükrü başkanımız 50'inci yıl kutlamamıza gelerek zaten bizleri şereflendirdi. Birde bunun üstüne jest yaparak, kulübümüze destek oldu. Kendisine Bilecikspor adına teşekkür ederim" diye konuştu.