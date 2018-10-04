Bilecik UNI Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu'ndan takımına tam destek

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan Bilecik UNI Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu, kent merkezinde kurdukları üye kayıt standında hem kendi gruplarına hem de Bilecik Genç Fenerbahçeliler grubuna üye kaydı yapıyor.

Takımın iyi gününde herkesin yanında olduğunu söyleyen Bilecik UNI Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu Başkanı Ali Demir, "Önemli olan şu an için ligde istediğini elde edemeyen takımımıza destek olmak. Bilecik halkı her zaman takımına destek oluyor ve olmaya devam ediyor. Biz sadece üniversite öğrencilerine hitap etmiyoruz. Burada Ömer Özdemir başkanımız ile birlikte Bilecik Genç Fenerbahçeliler grubuna da üye kaydı yapıyoruz. Bugün standımızı Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi İbrahim Rafet Sünetci ziyaret ederek bizlere destek oldu. Bizler üye sayımızı Bilecik'te en üste taşımak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"Fenerbahçeli olmak bir ayrıcalıktır"

Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi İbrahim Rafet Sünetci ise Fenerbahçeli olmanın bir ayrıcalık olduğunu belirterek, "Bugün genç kardeşlerimize destek amaçlı üye standını ziyaret ettim. Burada Fenerbahçemiz için yeni üye kaydı yaptık.Kendilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim" dedi.