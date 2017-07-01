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01 Temmuz 2017 15:31

Bilecik Valisi Büyükakın, ilk ziyaretini huzurevi ve sevgi evine yaptı

Valiler Kararnamesi ile Bilecik Valiliği görevine atanan Vali Tahir Büyükakın, göreve başladığı ilk gün eşi Figen Büyükakın ile birlikte huzurevi ve sevgi evlerini ziyaret etti.

Bilecik Valisi Büyükakın, ilk ziyaretini huzurevi ve sevgi evine yaptı

01 Temmuz 2017 15:31


Huzurevinde kalan büyükleri ziyaret etmek ve onların dualarını almak istediğini ifade eden Bilecik Valisi Büyükakın ve eşi, huzurevi sakinleri ile yakından ilgilenerek, herhangi bir istek ve şikayetlerinin olup olmadığını sordu. Vali Tahir Büyükakın ve eşi, huzurevi ziyaretinin ardından çocuk evinde kalan kız çocuklarını ve sevgi evlerinde kalan erkek çocukları da ziyaret ederek çocuklarla birlikte pasta kesti.


Ziyarette açıklama yapan Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, ilk ziyaretlerini huzurevi ve sevgi evine yaptıklarını belirterek, "Huzurevinde kalan büyüklerimiz, çocuk evi ve sevgi evlerinde kalan çocuklarımız bizlere emanet, onları mutlu görmek bizleri de mutlu eder. Devletimiz onların rahat bir hayat sürmesi için gereken çalışmaları yapıyor. Biz de her zaman onların yanındayız" dedi.




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