Bilecik Valisi Büyükakın Osmaneli‘de incelemelerde bulundu

Vali Büyükakın, Osmaneli İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü önünde İlçe Kaymakamı Edip Çakıcı, Belediye Başkanı Münür Şahin ve ilçe protokol üyeleri tarafından karşılandı. İlçe Halk Eğitim Merkezi salonunda; Kaymakam Edip Çakıcı, Belediye Başkanı Münür Şahin, bazı il ve ilçe müdürleri ile mahalle ve köy muhtarlarının katılımıyla muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi. Köy ve mahalle muhtarlarının talep ve isteklerini dinleyen Vali Büyükakın, köylerde yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Büyükakın, toplantı sonrası, 2017 KÖYDES programında yer alan ve İl Özel İdaresince yapım çalışmaları sürdürülmekte olan Düzmeşe Köyü 3 kilometrelik sıcak asfalt (BSK) çalışmalarını yerinde inceledi yol çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Osmaneli Organize Sanayi Bölgesinde de incelemelerde bulunan Vali Büyükakın, Osmaneli Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikayı da ziyaret ederek sahibi Doğan Zaimoğlu’ndan fabrika ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.