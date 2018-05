Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ın sözleri boğazında düğümlendi

Salondakiler Vali ve oğlu Mehmet’i dakikalarca alkışladı.

Bilecik’te, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası Özel Eğitim Okulları tarafından Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen bir etkinlik kutlandı. Programa Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ın eşi Figen Büyükakın, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bilecik İl Jandarma Komutan Albay Hacı Mehmet İnce, öğretmenler ve özel gereksinimli çocuklar katıldı. Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, programa ayrıca özel gereksinimli çocuğu Mehmet’i getirdi.

"Bilecik’te 814 tane engelli kardeşimiz var"

Açılış konuşması yapan Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, engelli aileleri çocuklarıyla birlikte o engeli yaşıdıklarını belirterek, "İnşallah bu kentte yaşayan engelli kardeşlerimize, onların ailelerine çok büyük kolaylık sağlayacak olan bu projeyi hayata geçireceğiz. En kısa zamanda bunun koşullarını hazırlayıp sizlere hizmet verebilir hale getireceğiz. O olunca ne olacak sizler özellikle ebeveyn olanlar çocuklarını gün içerisinde bir yere bırakıp güvenli bir şekilde onlara emanet edeceğiniz bir yer bulup belki alışverişe gitmek için zaman bulamıyorsunuz belki doktora gidemiyorsunuz çocuğunuzu bırakıp ama böyle bir mekan olursa çok güzel hayırlı bir hizmete vesile olur. İlimizde biliyorsunuz hükümetimiz tarafından özellikle bu konularda çok ciddi yatırımlar yapıldı. Ben birkaç tane hususa vurgu yapmak istiyorum. Biliyorsunuz engelli olan kardeşlerimize evde bakım ihtiyacı olanlara evde bakımla ilgili bir ödenek hazırlanıyor. Bu konuda ilimizde toplan 814 tane engelli kardeşimiz, evde bakıma muhtaç olan engelli kardeşimiz evde bakım yardımı alıyor ve bu aylık bin 85 lira bu Türkiye’nin koşullarında daha önceden böyle bir yardım olmadığı düşünüldüğünde inanılmaz bir yardım. Yeterli mi yeterli değil şüphesiz, ama önemli mi son derece önemli yine toplam 2 bin 176 tane engelli kardeşimize engelli kimlik kartı verilmiş, kimlik kartıyla birlikte yararlanabileceği hizmetler var onlardan yararlanabilme imkanına sahip oldular. Yine 280 tane engelli kardeşimiz de aktif olarak engelli maaşı alıyor ilimizde. yüzde 70 ve üzeri engelli olanlara 3 ayda bir bin 860 lira yüzde 40 ile yüzde 70 arasında olanlara ise 3 ayda bin 243 lira engelli yardımı yapılmaktadır ilimizde. Ailelerimiz bunları biliyor şüphesiz ama detaylara hakim olmayanlar Aile Sosyal Müdürlüğümüzle irtibata geçerlerse bu hususlarda yapılması gerekenlerde arkadaşlarımız onlara bilgi verecektir" dedi.

"Engelli ailesi olmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum"

Bilecik Özel Eğitim Okulları Müdürü İbrahim Aydoğar’ın "Engel tendedir canda değildir" sözünü çok beğendiğini anlatan Vali Büyükakın, "Hakikaten özü bu. Dolayısıyla bu kardeşlerimize bakarken daha öncesinde de söylemiştim hatırlarsanız bizim de bir engelli evladımız var. Engelli ailesi olmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Dolayısıyla pozitif ayrımcılık gibi yeni kavramlar kullanılsa da eskiten sakatlar diyorduk, sakatlar haftası siye kutlanıyordu. Sonra dedik ki bu kelime güzel değil sakat ne demek özürlü dedik sonra özürlü lafı da rahatsız edici gelmeye başladı. Engelli diyelim dedik sonra engelli lafı da rahatsız edici gelmeye başladı. Bu sefer de özel ihtiyaçlı insanlar, özel insanlar diyelim dedik. Kelimelerle kavramlarla çok fazla uğraşmaya gerek yok aslında. Ne dediğimizin bir önemi yok şurada nasıl hissettiğimizin önemi var. Onların hayatını kolaylaştırmak için gerçekten bir şey yapıyor muyuz. Onların hayatını daha iyi kılabilmek onların hayatını kolaylaştırabilmek adına elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bizim yapmamız gereken şey bu. Bir gün bile bu konudan dolayı bu da bizim başımıza nereden geldi demeyin. Gerçek söylüyorum elimizden gelen her şeyi yaptığımız zaman bu bizim affımıza vesile olacak belki de bizim cennete gitmemize vesile olacak. Cennete açılan bir kapı olarak biz bu kardeşlerimizi görmeliyiz" dedi.

"Türkiye’de 521 bin özel gereksinimli vatandaşımıza 250 milyar liralık bir kaynak kullanıldı"

Bilecik Özel Eğitim Okulları Müdürü İbrahim Aydoğar, kuşkusuz özel gereksinimli insanların meselelerini, sıkıntılarını hatırlamak, başarılarının farkına varmak sadece bir haftanın sınırlarına hapsedilmeyecek kadar önemli olduğunu belirtti. Aydoğar, “Bununla birlikte 10-16 Mayıs Özel Gereksinimliler Haftası özel vatandaşlarımızın topluma kazandırılması, haklarının tam ve eşit şekilde sağlanması noktasında ciddi bir farkındalık oluşturmaktadır. Bu hafta vesilesiyle bir muhasebe yapılarak gelinen nokta ile hedefler arasındaki mesafe net olarak görülebilmektedir. Devletimiz son 15 yılda önce insan diyerek iyilikte ve hayırda yarışmanın faziletine inanarak, adeta ilmek, ilmek örerek sosyal bir devlet inşa etti. Bu dönemde yaklaşık 521 bin özel gereksinimli vatandaşımıza, çocuklarımıza, kadınlarımıza, yaşlılarımıza, gariplerimize, şehit yakınlarımıza, gazilerimize tüm ihtiyaç sahiplerimize hizmet için yaklaşık 250 milyar liralık bir kaynak kullanıldı. Tarihimize ve kültürümüze sahip çıkılırken, milletimizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartmanın mücadelesi verilirken, işte bu şekilde gönül medeniyetimizi de ihya etmenin gayreti içinde olundu. Bu vesileyle devlet büyüklerimize bir kez daha teşekkür ederiz” dedi.

“Çocukları lütfen engel olarak görmeyelim”

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ise, çocukları engel olarak görmek istemediklerine değinerek, “Onlar da bizlerin içinden birileri. Biz belediye olarak zaten bu kardeşlerimizi, bu arkadaşlarımızın her zaman rahat edebilecekleri şekilde gerek yol, gerek yollarda düzenlemelerimizle onlarla beraberiz. Biz zaten bir engel olarak değil sadece bizlerin de aynı şekilde bir engellerin olduğunu unutmamamızı da ben buradan idrak etmek istiyorum. Bunlarda tekrar ediyorum. Engelli kardeşlerimizin her zaman yanında olduğumuzu ve bunlarla ilgili projelerimizin olduğunu ve devam edeceğini belirtiyor gününüz kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Ayakta alkışlandı

Konuşmaların ardından Özel Eğitim Okulları öğrencilerin sırasıyla, potpori, zumba, roman ve horon oyunları, işaret diliyle şarkı söyleme, halk oyunları gösterileri, Hint dansı, şarkı ve palyaço gösterileriyle son buldu. Yapılan tüm gösteriler salonu dolduran izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.