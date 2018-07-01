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01 Temmuz 2018 22:14

Bilecik Vezirhan’da kaza: 1 yaralı

Bilecik Vezirhan Beldesi duble yol kavşağı bağlantı noktasında iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bilecik Vezirhan’da kaza: 1 yaralı

01 Temmuz 2018 22:14


Alınan bilgiye göre, Emirhan Erten yönetimindeki 34 ES 8826 plakalı otomobil ile Ayhan Işıldak’ın kullandığı 11 AJ 073 plakalı otomobil, Bilecik - Osmaneli karayolu duble yola bağlantı noktası olan köprü altında çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Muhammet Umut Işıldak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bilecik - Osmaneli karayolu, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapandı. Kazada yaralanan yolcu Işıldak’ ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.




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