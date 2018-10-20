Bilecik'e 3. Organize Sanayi Bölgesi kuruldu

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik halkına bir müjde vererek, "Bilecik Belediyesi ve Ticaret Sanayi Odamız ile birlikte Bilecikimize bir organize sanayi bölgesi daha kazandırma çalışmamız vardı. Bunlarda büyük aşamalar kaydettik. Çok şükür bu hafta atılan imzalar ile Bileci'imizin 3. Organize Sanayi Bölgesi kuruldu" diye konuştu.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik'te uzun yıllardır üzerinde çalıştıkları 3. Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasına ilişkin imzaların atıldığı müjdesini verdi. Bilecik Belediyesi ve Ticaret Sanayi Odası ile birlikte Bilecik Merkeze 3. Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasına ilişkin hukuki sürecin tamamlandığını vurgulayan Milletvekili Selim Yağcı, şunları kaydetti:

"Bilecik Belediyesi ve Ticaret Sanayi Odamız ile birlikte Bilecikimize bir organize sanayi bölgesi daha kazandırma çalışmamız vardı. Bunlarda büyük aşamalar kaydettik. Çok şükür bu hafta atılan imzalar ile Bilecikimizin 3. Organize Sanayi Bölgesi kuruldu. Buna ilişkin tahsis ve diğer noktalar ile ilgili olarak Özel İdaremiz sekreteryası altında, Valiliğimiz, Belediye Başkanlığımız ve Ticaret Sanayi Odamız ile birlikte Bilecik merkezde ilk defa bir kolektif şirketleşme yoluyla 3. Organize Sanayi Bölgemizi gerçekleştireceğiz. Bunun hukuki süreçlerini tamamladık. Artık bundan sonra icraat noktasındaki çalışmaları üzerine çalışacağız. 3. Organize Sanayi Bölgemiz, Dereşemsettin, Kepirler köyleri arası Kaçbeli, Çayman ve Killik mevkilerinde olacaktır. Bilecik il merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunacak olan 3. Organize Sanayi Bölgemizin büyüklüğü yaklaşık 507 bin 19 hektar alan üzerine kurulacak. Kadastro işlemleri yapılan 3. Organize Sanayi Bölgemiz ile Bilecikimizin ekonomik ve sanayideki gücüne güç katacağız İnşallah" ifadelerini kullandı.

AK Parti'li Yağcı açıklamasında ayrıca Bilecik'in ne tür sorunları varsa bunları Ankara'da dile getirme ve çözme gayretinde olduklarını da sözlerine ekledi.