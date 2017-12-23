Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2017 16:10

Bilecik’e ilk kar yağdı

Bilecik’te mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti .

Bilecik’e ilk kar yağdı

23 Aralık 2017 16:10


Gece boyunca etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Kısa sürede beyaza bürünen kentte vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalandı. İşlerine gitmek üzere dışarı çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı. Kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşarken, kar yağışı rüzgarın da etkisiyle yüksek kesimli yerlerde tipiye dönüştü. Rampa alanlarda araç kullanan bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışının aralıklarla etkisinin sürdürdüğü kentte vatandaşlar arabalarının üzerinde biriken karları temizledi. Ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
2
°
C
Kar Yağışlı
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Pazartesi
    Sisli
    5°C
  • Salı
    Sisli
    5°C
  • Çarşamba
    Sisli
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç