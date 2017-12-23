Bilecik’e ilk kar yağdı

Gece boyunca etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Kısa sürede beyaza bürünen kentte vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalandı. İşlerine gitmek üzere dışarı çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı. Kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşarken, kar yağışı rüzgarın da etkisiyle yüksek kesimli yerlerde tipiye dönüştü. Rampa alanlarda araç kullanan bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışının aralıklarla etkisinin sürdürdüğü kentte vatandaşlar arabalarının üzerinde biriken karları temizledi. Ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.