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15 Ağustos 2018 13:43

Bilecik’e yapılacak Şampiyon Tepe Anıtı’na tepki geldi

Bilecik Belediyesi tarafından kentte kazandırılacak olan Şampiyon Tepe Anıtı’na Bilecikspor’un eski başkanı İsmail Cinoğlu tepki gösterdi.

Bilecik’e yapılacak Şampiyon Tepe Anıtı’na tepki geldi

15 Ağustos 2018 13:43


Orhangazi Mahallesi girişinde bin 500 metrekare alana inşa edilecek Şampiyon Tepe Anıtı’nda, Süper Lig’de yer alan 18 takımın bayrağı dalgalanacak. Şampiyon Tepe Anıtı ile her yıl şampiyonluğu elde eden Süper Lig takımlarının Bilecik’te ağırlanması hedefleniyor.


Projeye Bilecikspor’un 2014-2017 yılları arasında başkanlığını yapan İsmail Cinoğlu’dan tepki geldi. Sosyal medya hesabından yapılan projeyi eleştiren Cinoğlu, o tepeye ilk olarak Bilecikspor bayrağının dikilmesi gerektiğini belirtti. Cinoğlu, "Bilecik’te her şey güzelmiş gibi Şampiyon Tepe Anıtı neymiş. Bırakın Süper Lig şampiyonlarını kendi illeri ağırlasın. Önce stadı, tesisi olmayan, tuvaleti olmayan, seyircisi stada giremeyen, bir kere bile idmandan sonra duş alamayan çocukları ağırlayın. Eminim ödül alırsınız o proje ile. Siz ilk önce oraya Bilecikspor bayrağını dikin" dedi.




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