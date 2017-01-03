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03 Ocak 2017 17:01

Bilecik’i temsil edecek halterciler belirlendi

Bilecik’i temsil edecek halterciler belirlendi

03 Ocak 2017 17:01

Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Halter İl Birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi.
Bilecik Belediyesi Spor Kulübü Halter Branşından sporcuların da olduğu müsabakada seçilen isimler, daha sonra gerçekleştirilecek olan Okullar Arası Türkiye Şampiyonasında Bilecik’i temsil edecekler. Kapalı Yüzme Havuzu Halter Salonu’nda yapılan müsabakalarda gerçekleştirilen programın sonunda bir konuşma yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, sporcu antrenörleri, veliler ve sporculara teşekkür etti. Halter sporunun önemine değinen Yıldız, “Gerek Türkiye’de gerek ilimizde halter branşında elde edilen başarılara değindi. Ben öncelikle bu spora gönül veren eğitmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Halter sporu gerçekten büyük gayretler isteyen bir alan. Bu çocukların içinden çok başarılı sporcuların çıkacağına ve bizleri uluslararası arenada temsil edeceklerine inanıyorum" dedi.
Gerçekleştirilen müsabakalarda; Yıldız erkekler kategorisinde 45 kiloda Ahmet Barış Öztürk, 56 kiloda Bahadır Erdal, 69 kiloda Muhammed Enes Yıldırım, Yıldız Kızlar kategorisinde 63 kiloda Zeynep Yağcı, 63 kiloda Sudenur Özlek, Genç Erkekler Kategorisinde 56 kiloda Halil İbrahim Güven, 62 kiloda Utku Açıkgöz, Genç kızlar A kategorisinde 48 kiloda Edanur Kavuncu, 58 kiloda Melike Akçapınar, Genç kızlar B kategorisinde 53 kiloda Rabia Sertel, 58 kiloda Ecem Tırpancı ve 63 kiloda Esra Gürol dereceye girdi. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verildi. Gerçekleştirilen müsabakada Bilecik Belediyesi’ni temsilen Bilecik Belediyesi Spor Kulübü Eğitmeni İlker Çınar, katılarak sporculara madalya ve kupalarını takdim etti.



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