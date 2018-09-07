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07 Eylül 2018 16:35

Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü Mithat Körler konseriyle kutlandı

Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96.

Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü Mithat Körler konseriyle kutlandı

07 Eylül 2018 16:35

yıldönümü etkinlikleri kapsamında sanatçı Mithat Körler, birbirinden güzel eserlerini Bileciklilerle birlikte seslendirdi.


Bilecik Belediyesi öncülüğünde; Ticaret Sanayi Odası ve kentteki esnaf ve oda başkanlıklarının işbirliğinde gerçekleştirilen 1-6 Eylül Kurtuluş Şenlikleri Esnaf ve Sanatkarlar Alışveriş Günleri, sanatçı Mithat Körler’in konseri ile sona erdi. Cumhuriyet Meydanı’ndaki konserde Mithat Körler birbirinden güzel eserleri Bilecikliler için seslendirirken, Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can da konsere eşlik etti. Bilecik’te olduğu için duyduğu memnuniyeti ifade eden Mithat Körler, Belediye Başkanı Nihat Can’a teşekkür etti.


Bilecik Belediyesinin çalışmalara devam ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Nihat Can; "Bugün çok mutluyuz. İlimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümünü kutluyoruz. Bu vesile ile bizlere bu cennet vatanı armağan eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnet duygularıyla hatırlıyor ve anıyoruz. Sağ olsun sanatçı Mithat Körler bugün bizlerle bir olarak, eğlencemizi paylaştı. Kendisine ve değerli ekibine çok teşekkür ediyorum’’ dedi.


Belediye Başkanı Nihat Can, daha sonra sanatçı Mithat Körler’e Kayı işaretinin bulunduğu tabak ve Bilecik seramiğinden yapılan kahve fincanı takımı hediye etti.




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