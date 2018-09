Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yılı kutlandı

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kurtuluş yıldönümü kutlamaları kapsamında gelen telgraflar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı da okundu.

"Tarih, bir milletin en önemli hayat kaynaklarından biridir"

Günün anlam ve önemini belirten açılış konuşması yapan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, "Dönemin şartları içerisinde her türlü zorluğa rağmen kazanılan kurtuluş mücadelesi; şanlı Türk milletinin birlik ve beraberlikten, istiklal ve istikbalden en zor koşullarda dahi vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Milletçe sahip olduğumuz vatan sevgisi ve hürriyet aşkı, dün olduğu gibi bugün de her Türk evladının kahramanlık ve cesaretinde mevcuttur. Cumhuriyetimizin temellerinde yer alan bu yüksek ruh ve şuur her an canlı kalacak, yeni Türkiye yolunda ufkumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Öyle ki; şanlı tarihimizde buna benzer nice zaferler kazanan ve destanlar yazan büyük Türk milletinin neferleri olarak bizler yeniden diriliş ve yeniden kurtuluş hareketimizi bugün bir kez daha gururla kutluyoruz. Bundan 96 yıl önce belki topumuz, tüfeğimiz cephanemiz yeterli değildi. Lakin o yüksek ruh ve gönüllerdeki iman karşımızda birleşen, vatanımıza bölmek ve parçalamak isteyen bir takım devletlere gereken cevabı vermiştir. Tarih, bir milletin en önemli hayat kaynaklarından biridir. Milletler; tarihlerinden güç alarak, geçmişlerinden gelen birikimlerinin üzerine geleceklerini inşa ederler. Bugün memnuniyetle ifade etmek isterim ki ecdadımız; uğrunda büyük bedeller ödeyerek, bizlere zaferlerle dolu şanlı bir tarih armağan etmiştir. İşte Bu yönüyle baktığımızda Bilecik de önemli bir tarih şehridir. Yeni Türkiye yolunda böylesine önemli bir konumda bulunan şehrimizi yarınlara, emin adımlarla taşıyalım. Biz güçlü bir millet ve güçlü bir devletiz" dedi.

"Topla tüfekle yıkamayanlar dolarla yıkmaya çalışıyor"

Başkan Can konuşmasının devamında şunları dile getirdi:

"Bakınız hainler hainliklerinden asla vazgeçmiyorlar. Gönül coğrafyamıza saldırılar bitmiyor, İslam coğrafyasında akan kanlar masumların mazlumların gözyaşları dinmiyor. Aynı şekilde ülkemiz üzerinde de farklı oyunlar oynanmaya devam ediyor. Dün topla, tankla, tüfekle emellerine ulaşamayan zihniyet kalkmış bugün bizi dolarla yıkmaya çalışıyor. O kadar kolay değil. Bizler uyanık olacağız ve oynanan oyunları bir bir bozmaya devam edeceğiz Allah’ın izniyle. Tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek millet inancıyla; gelin dirilişe, şahlanışa ve kurtuluşa hep birlikte yürüyelim."

Konuşmanın ardından günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasıyla Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Ali Karahan’ın ’Milli Mücadelede Bilecik’in Yeri ve Düşman İşgalinden Kurtuluşu’ konulu konferans verdi. Konferansın ardından Tugay ve Garnizon Komutanlığı Bando Takımı gösterisi Bilecik Belediyesi Mehteran Takımı da gösteri program sona erdi. Program sonunda katılımcılara pilav ve ayran ikram edildi.

Törene Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Bilecik Barosu Başkanı Av. Halime Aynur, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurgül Özbay, vali yardımcıları, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.