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15 Ağustos 2018 17:30

Bilecik’in güzellikleri Türkiye’nin her yerine yayılıyor

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan kartpostallarda şehrin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri yer alıyor.

Bilecik’in güzellikleri Türkiye’nin her yerine yayılıyor

15 Ağustos 2018 17:30


Şehrin tanıtım ve turizmine ilişkin birçok önemli çalışma gerçekleştiren Bilecik Belediyesi, hazırladığı binlerce kartpostalı Bilecik’e gelen konuklara hediye ediyor. Son dönemlerde özellikle turizm alanında büyük atılımlar gerçekleştiren ve geçen yılki verilerine göre bir yılda 700 bini aşkın turisti ağırlayan Bilecik, sahip olduğu güzellik ve özellikleri dünyanın ve Türkiye’nin dört bir köşesine yayıyor. Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan ve ildeki eser, anıt, doğal güzellik, mekan ve değerlere ilişkin görsellerin olduğu kartpostallar, başta Bilecik Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, Bilecik Şeyh Edebali Türbesi ve Bilecik Yaşayan Şehir Müzesi olmak üzere ili ziyaret eden konuklara hediye ediliyor.




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