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Bilecik'in ilk kadın müftü yardımcısı göreve başladı

Kütahya İli Murakıbı görevinden Bilecik İl Müftü Yardımcılığına atanan Aysel Hacıömeroğlu görevine başladı.


Diyanet İşleri Başkanlığı yeni yapılanma kararı doğrultusunda her ile kadın müftü yardımcısı atanacağı açıklamasının üzerine Bilecik'in ilk kadın müftü yardımcısı Kütahya'dan atanan Aysel Hacıömeroğlu oldu. Aysel Hacıömeroğlu göreve başlaması ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Öncelikle bu güzel şehrimize hizmet etmeyi nasip ettiği için Allah'a hamd ediyorum. En büyük hedefim insanlığa hizmet etmek, Rabbim'in lütfettiği bu görevi kadınlara, gençlere, çocuklara yani toplumun her kesimine ulaşabilmek adına çok önemsiyorum. Sorumluluklarımın farkındayım. Bu doğrultuda yapacağımız yeni projelerle, güzel çalışmalarla Bilecik halkına hizmet etmenin heyecanı içindeyim” dedi.

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