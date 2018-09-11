Bilecik'in ilk kadın müftü yardımcısı göreve başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı yeni yapılanma kararı doğrultusunda her ile kadın müftü yardımcısı atanacağı açıklamasının üzerine Bilecik'in ilk kadın müftü yardımcısı Kütahya'dan atanan Aysel Hacıömeroğlu oldu. Aysel Hacıömeroğlu göreve başlaması ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Öncelikle bu güzel şehrimize hizmet etmeyi nasip ettiği için Allah'a hamd ediyorum. En büyük hedefim insanlığa hizmet etmek, Rabbim'in lütfettiği bu görevi kadınlara, gençlere, çocuklara yani toplumun her kesimine ulaşabilmek adına çok önemsiyorum. Sorumluluklarımın farkındayım. Bu doğrultuda yapacağımız yeni projelerle, güzel çalışmalarla Bilecik halkına hizmet etmenin heyecanı içindeyim” dedi.