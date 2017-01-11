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11 Ocak 2017 11:43

Bilecik’in küçük mucitleri

Bilecik’in küçük mucitleri

11 Ocak 2017 11:43

Bilecik Anaokulu 6 yaş öğrencilerinin hazırlamış olduğu Bilim Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.
Bilecik Anaokulu’nda gerçekleştirilen şenliğe, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Sarıfakıoğulları, çok sayıda veli ve öğrenciler katıldı. Okul Müdürü Müge Üstünbaş, öğrenmeye istekli yeniliklere açık, araştıran bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini, bunun için de etkinliklerini yaparak, yaşayarak öğrenme metoduna göre planladıklarını ifade etti. Öğrencilerin hazırlayıp sunduğu deneyler, veliler tarafından büyük ilgi görürken, öğrenciler ve velilerle birlikte yenilen yemeğin ardından Okul Müdürü Müge Üstünbaş’ın öğrenci ve öğretmenleri tebrik etmesiyle şenlik sona erdi.
İl Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Sarıfakıoğulları ise, şenlikle ilgili olarak, öğrencileri bu yaşlarda bilimle, bilimsel gelişmelerle ilgilenir hale getirildiğinde gelecekte, bilim ve teknolojide çok daha ileri gidileceğini belirterek, düzenledikleri Bilim Şenliği’nden dolayı okul müdürü, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.



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