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03 Temmuz 2017 16:27

Bilecik’in tarihi mekanları ünlü fotoğrafçı tarafından görüntülendi

Bilecik’in tarihi mekanları ünlü fotoğrafçı tarafından görüntülendi.

Bilecik’in tarihi mekanları ünlü fotoğrafçı tarafından görüntülendi

03 Temmuz 2017 16:27


Bilecik’in tarihi mekanları görüntüleyen ünlü fotoğrafçı Cemil Şahin’i belediye bahçesinde ağırlayan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, böylesi güzel bir çalışma için teşekkür etti. Yağcı, “Diriliş rüyasının başladığı şehir olan Bilecik’imizde kendi objektifinden ilimizde yer alan tarihi mekanları sanat eserine dönüştüren ünlü fotoğraf sanatçısı Cemil Şahin beyi, ’Diriliş Kuruluş ve Kurtuluşun Şehri’ Bilecik’imizde misafir etmenin mutluluğunu yaşadık. İnşallah güzel projeler ile birlikte Bilecik’imizin tanıtımı noktasında güzel çalışmalara imza atacağız” dedi.


Ünlü fotoğrafçı Cemil Şahin ise; Osmanlı ve kurtuluş döneminde büyük bir rol oynayan Bilecik’in tarihi yerlerinde güzel çalışmalar gerçekleşmenin mutluluğunu yaşadığı söyledi.




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