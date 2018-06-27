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27 Haziran 2018 14:47

Bilecikli genç Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ortaokulunu birincilikle bitirdi

Bilecik’te yaşayan ve müziğe olan düşkünlüğü nedeniyle dört sene önce Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ortaokuluna kayıt olan Duru Güzel, okulu birincilikle bitirdi.

Bilecikli genç Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ortaokulunu birincilikle bitirdi

27 Haziran 2018 14:47


Bilecik’in gururu olan ve 2 yaşındayken ailesi tarafından müziğe olan ilgisi keşfedilen Duru Güzel, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ortaokulunu birincilikle bitirdi. İHA muhabirine, bugüne gelmek için çok çalıştığı ve bunda ailesinin de çok büyük destek olduğunu anlatan Duru Güzel, "Ben 2 yaşındayken müziğe olan ilgim ailem tarafından keşfedilmiş. 4 yaşına geldiğimde Erol Işık hocam tarafından özel keman dersi almaya başladım. İlkokulu merkez Atatürk İlkokulunda okuduktan sonra Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ortaokul kısmını kazandım. Bilecik’te yaşayan bir ailenin çocuğu olarak ailemin özverisi ile genç yaşta Anadolu Üniversitesi’nin kapısından içeri girdim. Burada Doçent Özlem Sümer hocamın bana kattıklarıyla dört senenin sonunda, ortaokulu okul birincisi olarak tamamlayarak kürsüye çıktım. Bu başarıda başata öğretmenlerim olmak üzere babam Özgür ve annem Saadet Güzel’e teşekkür ederim. İnşallah onlara layık biri olmuşumdur" dedi.




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