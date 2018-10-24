Bilecikli genç yetenek Milli Takım kampına davet edildi

2018-2019 futbol sezonu öncesi 1308 Osmaneli Spor U14 Futbol takımı sporcusu Umut Cem Kamanoğlu Eskişehirspor'a transfer olmuştu. Genç yetenek Umut Cem Kamanoğlu burada göstermiş olduğunu iyi performansı sonrası U14 Milli Takım Riva Kampına davet edildi.

Milli Takım davet edilmesinden son derece mutlu olduğunu aktaran Umut Cem Kamanoğlu, "Ben 8 yaşında başladığım bu yolda 1308 Osmaneli Spor kulübünden Eskişehirspor'a transfer oldum. Orada bana çok şey katan hocalarıma ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'e çok teşekkür ederim. Sezon başında Eskişehirspor'da diğer tüm arkadaşlarım gibi benle çok yakından ilgilendiler. Burada Yasin hocam bizleri hep daha hedeflerimin olmasını söyledi. Ben de Milli Takım kampına davet edildim. Bana her zaman destek olan ailem ve hocalarımın yüzünü kara çıkarmayacağım" dedi.