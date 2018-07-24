Bilecikli halterci Avrupa Şampiyonası’nda üçüncülük elde etti

İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen şampiyonada ay yıldızlı formayı temsil eden Bilecikli başarılı sporcu Bahadır Erdal, Türk bayrağını göndere çektirmeyi başardı. Milli sporcu, elde ettiği başarı ile tüm Bilecik’e büyük bir gurur yaşattı. Milli halterci Bahadır Erdal, yarıştığı 56 kilogram sıkletinde koparmada 89, silkmede ise 109 kilogram kaldırış yaptı. Bilecik Şeyh Edebali İmam Hatip Lisesi öğrencisi olan ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Antrenör Caner Özteke eşliğinde çalışmalarını sürdürürken aynı zamanda Bilecik Belediye Spor Kulübü Halter Sporcusu olan genç yetenek, elde ettiği başarıyla hayallerinin bir kısmını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"Hayalim gerçek oldu"

Milli sporcu Bahadır Erdal, halter sporuna başladığı günden beri uluslararası platformda bayrağımızı dalgalandırmanın hayalini kurduğunu belirterek, “Allah’ıma şükürler olsun ki bunu gerçekleştirmek nasip oldu. İlk kez bu kadar büyük bir turnuvada yarıştım. En önemlisi sırtımda milli takımımızın formasını taşıdım. Bunun sorumluluğu ve bilinci ile elimden geleni yaptım ve nasip Avrupa üçüncülüğüymüş. Allah izin verirse çalışmalarıma ara vermeden devam ederek bundan sonraki uluslararası turnuvalarda bayrağımızı en yükseğe çektirmek istiyorum” dedi.

Milli Sporcudan teşekkür

Başarılı halterci, bugünlere gelmesinde büyük pay sahibi olan ailesine teşekkür ederek, “Beni yetiştiren başta Antrenörüm Caner hocama ve kampta bizleri şampiyonaya hazırlayan İbrahim ve Burak hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Bu noktaya gelmemde desteklerini esirgemeyen eski başkanımız ve şimdi milletvekilimiz Selim Yağcı ve Belediye Başkanımız Nihat Can olmak üzere, kulüp başkanımız Emin Yağcı’ya ve Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Arslan Yıldız’a desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Bundan sonrada Bilecik’i ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım” ifadelerini kutlandı.