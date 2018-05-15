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15 Mayıs 2018 18:57

Bilecikli judocu namağlup Türkiye şampiyonu oldu

Türkiye Okul Sporları Judo Küçükler Türkiye Şampiyonası’nda Bilecikli judocu Haticenur Göktaş, 57 kilogramda Türkiye şampiyonu oldu.

Bilecikli judocu namağlup Türkiye şampiyonu oldu

15 Mayıs 2018 18:57


Okul Sporları 2017-2018 yılı faaliyet programında yer alan Judo Küçükler Türkiye finalleri sona erdi. Karaman’da gerçekleştirilen Judo Küçükler Türkiye Finalleri müsabakalarına Bilecik’i temsilen 4 sporcu katıldı. Kıran kırana geçen müsabakalar sonucunda Bilecikli judocu Türkiye şampiyonu oldu. Müsabakalar sonucunda derece alan sporcu Haticenur Göktaş, 57 kilogramda tüm rakiplerini yenerek Bilecik’e Türkiye şampiyonluğunu kazandırdı.


Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, başarılı sporcuyu tebrik ederek, “Öncelikle bu başarılarından dolayı Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu idareci ve beden eğitimi öğretmenlerini tebrik ederek dereceye giren Türkiye şampiyonu Okul sporları Judo Küçükler Türkiye Şampiyonası sporcumuzu ve Judo Antrenörü Serkan Can’ı başarılarından dolayı tebrik ederek başarılarının devamını dilerim” dedi.




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