Bilecikliler İstanbul'da düzenlenen şenliklerde buluştu

Bilecikliler,İstanbul Bilecikliler Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği tarafından Bilecik Belediyesi katkılarıyla düzenlenen Osmanlı Devletinin Kurucusu Osmangazi'yi 30. Anma ve Tanıtım Şenliklerinde bir araya geldi.

Tuzla Akfırat Piknik Alanında gerçekleştirilen şenliklerde, Bilecikliler bir araya gelerek, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan şenliklerin açılış konuşmasını yapan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecikliler olarak İstanbul'da bir araya geldikleri için duydukları memnuniyeti ifade ederek, “Derneğimiz tarafından düzenlenen şenliklerde bir ve beraber olduk. Ben öncelikle böyle bir birlikteliği sağladıkları için Dernek Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Bilecikliler olarak bizler her yıl gerçekleştirilen bu buluşmada bir araya geliyoruz. İnşallah daha nice seneler, böyle güzel anlarda buluşmak nasip olur. Bu vesile ile bu organizasyonun düzenlenmesinde emek ve katkı veren bütün paydaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, şenliklerde yaptığı konuşmada, Bileciklilerin bir vesile ile bir arada olmasının önemine değinerek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği olanlara teşekkür etti.

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın ise, Bileciklilerin bir dernek etrafında toplanması ve çeşitli vesilelerle bir araya gelerek, birlik ve beraberlik tablosunun çizilmesinin çok güzel bir durum olduğunu kaydetti.

İstanbul Bilecikliler Yardımlaşma ve Kalkındırma Dernek Başkanı Oktay Tepe de burada yaptığı konuşmada; Bilecik Valiliği, Bilecik Belediyesi, Bozüyük Belediyesi, Kartal Belediyesi, Pendik Belediyesi ve Tuzla Belediyesi'nin de destek verdiğini belirterek, programın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Gerçekleştirilen programa; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, İstanbul Bilecikliler Derneği Başkanı Oktay Tepe, kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşmaların ardından etkinlik, mehter takımı gösterisi, yöresel halk oyunları gösterileri ve çocuk yarışmalarının düzenlenmesiyle son buldu.