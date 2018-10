Bilecikspor 50'nci yaşını kutladı

Amatör Lig'de mücadele eden Bilecikspor, 50. yılını muhteşem bir gece ile kutladı.

Bilecik Pelitözü'nde düzenlenen gala programına Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Amatör Spor Kulübü Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, siyasi parti temsilcileri, spor camiası ve vatandaşlar katıldı. Programda açılış konuşması yapan Bilecikspor Kulüp Başkanı Ahmet Subaşı, Bilecikspor için ellerinden geleni yaptıklarını ve bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Subaşı, “Ben göreve geldiğimden beri Belediye Başkanımız Nihat Can gerçekten bir dakika bile yalnız bırakmadı. Ne zaman bir şey istediysek her zaman yanımızda oldu. Bunun için başkanımıza tekrar, tekrar teşekkür ediyorum. Aynı zamanda kendisi burada değil ama yönetim kurulu tarafımızdan kendisini onursal başkan ilan ettiğimiz Turgut Özen ağabeyimizi de sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Kendisi aynı zamanda geçmiş senelerde de özellikle bu senede desteğini artırarak devam ediyor. Burada tabi sanayici ağabeylerimiz var, müdürlerimiz var. Esnaf ağabeylerimiz ve arkadaşlarımız var. Bilecikspor için ellerinden genli yapıyor ve yapmaya da devam ediyor. Bundan sonrada desteklerinizin de aynı şekilde devam etmesini temenni ediyoruz. Bizim göreve geldiğimizdeki asıl amaçlarımız altyapımıza önem vermekti. Bu yolda da çok düzgün bir şekilde ilerlediğimize inanıyoruz. Çünkü şu anda Bilecikspor'un altyapısında 3 adet U-13, U-14 ve U-17 olmak üzere Bilecikli gençlerden oluşan çocuklarımız oynuyor. Aynı zamanda 8 yaşında, 10 yaşında futbol okulunda oyun oynayan çocuklarımız var. Bunlar için hepimiz elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bilecikspor'a destek vermekten mutluluk duyuyorum"

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ise yaptığı konuşmada, Bilecikspor'a destek vermekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Ahmet Bey geldiğinde, 'Başkanım bir yemek organizasyonu yapmamız lazım destek verirseniz biz bir başlangıç yapmak istiyoruz.' dedi. Bende dedim ki, 'Bilecikspor hepimizin.' Dolayısıyla ben seve seve destek vermekten mutluluğumu ifade ettim. Ben Bileciksporumuzun 50'inci yılında tüm Bileciksporlulara başarılar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Başkan Can'dan Bilecikspor'a tesis müjdesi

Başkan Nihat Can, kısa süre içerisinde Bilecikspor'a bir tesis yapacaklarının müjdesini vererek, "Şimdi ben buradan söylüyorum, AK Parti Bilecik Milletvekilimiz Selim Yağcı'nın 2005 yılından beri söylediği bir şey vardı. Bilecikspor'a kalıcı tesislerin yapılması ve geleceğinin buna bağlı olduğunu söylemişti. Şimdi bende bu sözü yerine getirmek babında başkana bunu ileteceğim. O yeri Bilecikspor'a bağışlayacağız. Dolayısıyla da, Bilecikspor'un kendine ait bir tesisi olacak” şeklinde konuştu.

Nevrettin Şenyayla: "Bilecikspor'un bir tesisi olsun"

Bir fabrikada müdür olan Nevrettin Şenyayla ise Bilecikspor'u iyi yerlerde görmek istediğini ifade ederek, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'dan ricada bulundu. Şenyayla ricasının Bilecikspor'un 50'nci yaşı anısına Bilecikspor'un bir tesisinin olmasını isteyerek, Başkan Can'dan vaat vermesini istedi.

Her ayın 11'inde 11 lira bağış çağrısı

Program sonunda şarkıcı Mithat Körler, bir bankanın şube müdürlüğünü yapan Hüsnü Bayrakçı'dan Bilecikspor'a bir gelir sağlamak amacıyla Bileciksporlular tarafından her ayın 11'inde ortak açılacak olan bir hesaba 11 lira ücret yatırılması için çalışma başlatmalarını istedi. Şube Müdürü Hüsnü Bayrakçı ise, istenen bu çalışmayı kabul ederek, ortak bir hesap açılarak her ayın 11'inde futbol severler tarafından Bilecikspor için 11 lira para yatırmalarını söyledi.

Konuşmaların ardından ses sanatçısı Gözde ve bir diğer bir ses sanatçısı Mithat Körler şarkılarıyla Bilecikspor camiasına unutulmaz bir gece yaşattı.

Düzenlenen gala gecesi, fotoğraf çekimi ile son buldu.