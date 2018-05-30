Bilecikspor başkanından ayrılık mesajı

Amatör Lig temsilcisi Bilecikspor’un Başkanı Harun Dilek, 30 Mayıs günü kongreye gideceklerini belirterek, "Başkanlığı benden çok daha iyi yapacağına inandığım birisine devredeceğim" dedi.

Dilek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "30 Mayıs günü saat 18.00’de Bilecikspor Kulüp binamızda Olağan Kongremizi yapacağız. Geçen sene İsmail Cinoğlu’ndan aldığımız göreve bu yıl aday olmayarak başkanlığı benden çok daha iyi yapacağına inandığım birisine devredeceğim. Ben şahsım olarak Bilecikspor’un al yapısında başladığımı futbol hayatıma Bilecikspor başkanlığına kadar yükseldim. Biz makam ve mevki isteyen biri olmadığımız için Bileciksporun menfaatleri neyi gösterirse biz orada oluruz. Yeni oluşacak yönetimde de yeni seçilecek başkanımızın isteği ve kendi isteğimle yer alarak, Bileciksporumuzun bayrağını sallamaya devam edeceğim. Bizimki koltuk sevdası değil arma sevdasıdır. Bu süreçte yanımda olan olmayan herkese teşekkür ederim "dedi.

Öte yandan Bilecikspor Başkanlığına Bilecik esnaflarından ve Bilecik Yiyecek Maddesi Satan Esnaflar Odası Başkanı Ahmet Subaş’ın talip olduğu ve seçime tek liste halinde gireceği öğrenildi.