Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 13:02

Bilecikspor başkanından ayrılık mesajı

Bilecik 1.

Bilecikspor başkanından ayrılık mesajı

30 Mayıs 2018 13:02

Amatör Lig temsilcisi Bilecikspor’un Başkanı Harun Dilek, 30 Mayıs günü kongreye gideceklerini belirterek, "Başkanlığı benden çok daha iyi yapacağına inandığım birisine devredeceğim" dedi.


Dilek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "30 Mayıs günü saat 18.00’de Bilecikspor Kulüp binamızda Olağan Kongremizi yapacağız. Geçen sene İsmail Cinoğlu’ndan aldığımız göreve bu yıl aday olmayarak başkanlığı benden çok daha iyi yapacağına inandığım birisine devredeceğim. Ben şahsım olarak Bilecikspor’un al yapısında başladığımı futbol hayatıma Bilecikspor başkanlığına kadar yükseldim. Biz makam ve mevki isteyen biri olmadığımız için Bileciksporun menfaatleri neyi gösterirse biz orada oluruz. Yeni oluşacak yönetimde de yeni seçilecek başkanımızın isteği ve kendi isteğimle yer alarak, Bileciksporumuzun bayrağını sallamaya devam edeceğim. Bizimki koltuk sevdası değil arma sevdasıdır. Bu süreçte yanımda olan olmayan herkese teşekkür ederim "dedi.


Öte yandan Bilecikspor Başkanlığına Bilecik esnaflarından ve Bilecik Yiyecek Maddesi Satan Esnaflar Odası Başkanı Ahmet Subaş’ın talip olduğu ve seçime tek liste halinde gireceği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
23
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç