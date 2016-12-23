Bilecik 1. Amatör Lig’in namağlup lideri Bilecikspor, 9’uncu hafta erteleme müsabakası olan Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu maçının hazırlıklarını tamamladı.

Geçtiğimiz Kasım ayında Bilecik 1. Amatör Lig 9’uncu hafta müsabakası olarak oynanacak olan Bilecikspor-Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu maçı, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Pazar günü Bilecik Edebali Stadı’nda saat 14:00’da oynanacağı Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu maçının hazırlıklarını tamamlayan Bilecikspor, maç saatini bekleyemeye başladı. Antrenman sonrası açıklama yapan Bilecikspor Antrenörü Hasan Kol, ligde oynadıkları 11 maçı da kazanarak 33 puanla zirvede yer aldıklarını belirterek, “Bu maçı da kazanarak ligde 12’de 12 yaparak en yakın rakibimiz 1308 Osmaneli Belediye Spor ile aradaki farkı 5’e çıkarmak istiyoruz. Takımın geçen hafta 1308 Osmaneli Belediye Spor maçını kazandıktan sonra morallerini en üst seviyede. Bu zorlu maçı da kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Zorlu bir maç olacak. Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu takımı genç bir takım. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.