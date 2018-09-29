Bilecikspor ligin ilk haftasına mağlubiyet ile başladı

Amatör Lig 2018-2019 futbol sezonu ilk haftasının açılış maçında Bilecikspor, Söğüt deplasmanında mağlup oldu.

Söğüt İlçe Stadı'nda oynanan Amatör Lig birinci hafta müsabakasında 10 kişi kalan ve birde penaltı kaçıran Bilecikspor, Söğütspor'a 1-0 yenilerek, lige mağlubiyet ile başladı. Güzel bir havada maçın orta hakemi Barkın Kara'nın başlama vuruşu ile başlayan maçın ilk dakikalarında iki takım birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştılar. Deplasmana 3 otobüs ile gelerek takımına destek olan taraftarın desteğinin arkasına alan Bilecikspor maçın ilk yarısında vasat bir oyun sergiledi. Maçta kazanmayı daha çok isteyen ve bir çok pozisyona giren Söğütspor maçın 45'inci dakikasında Fatih Korkut'un golüyle 1-0 öne geçerken, bu gol ilk yarınında skoru oldu.

İkinci yarıya daha atak bir oyunla başlayana Bilecikspor, maçın 55'inci dakikasında girilen bir ikili mücadelede rakibine taban giren Yusuf Çelik gördüğü ikinci sarıdan kart sonrası kırmızı kart sonrası 10 kişi kaldı. 10 kişi Bilecikspor rakibine 15 dakikalık bir baskılı oyun ortaya koyarken, maçın 65'inci dakikasında penaltı kazandı. Topun başına Bilecikspor'un BAL temsilcisi Vitraspor'dan transfer ettiği Selami Demir geçti. Topu kendisinin solu kalecinin sağına gönderen Selami Demir atışını Söğütspor kalecisi çıkardı. Kaçan penaltı sonrası maçın 70'inci dakikasında Selami Demir Söğütspor kalecisi karşı karşıya kalırken, topu avuta gönderdi. Bu pozisyondan sonra oyundan düşen Bilecikspor maçın son 20 dakikası kalesinde sayısız pozisyon gördü. Yakaladığı pozisyonlarda da Söğütspor kalecisine takılan Bilecikspor maçı 1-0 kaybetti.

Maç sonunda Söğütspor cephesinde büyük sevinç yaşanırken, Söğütspor Başkanı Zafer Subaşıoğlu oyuncularını tek tek tebrik etti.