Bilecikspor taraftarlarından hakem Barkın Kara'ya tepki

Bilecikspor taraftar grubu Belekoma Tayfa hafta sonu oynanan 1308 Osmaneli Belediyespor-Bilecikspor maçının orta hakemi Barkın Kara'ya ve takımlarının eski oyuncusu İlker Çınar'a adeta ateş püskürdü.

Hafta sonu Osmaneli İlçe Stadı'nda oynanan maçın 15'inci dakikasında orta sahada 1308 Osmaneli Belediyesporlu oyuncu İlker Çınar'ın Bileciksporlu futbolcu Yavuz Derelioğlu'na göğsüne sert müdahalesi sonrasında oyuncu sakatlanmıştı. Maçın orta hakemi Barkın Kara, 1308 Osmaneli Belediyesporlu oyuncu İlker Çınar'a sarı kart göstererek cezalandırmıştı. Bu pozisyonun kırmızı kart olduğunu iddia eden Bilecikspor taraftar grubu Belekoma Tayfa üyeleri sosyal medya hesaplarından maçın orta hakemini ve Bilecikspro'un eski oyuncusu İlker Çınar'ı sert bir dille eleştirdi.

Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, "Tüm Bilecik halkı ve Bilecikspor'a gönül veren tüm taraftarlar bilmelidir ki bu yapılan terbiyesizliği bu yapılan saygısızlığı hiç kimse unutmayacaktır. Bu memleketin ekmeğini yiyip bu memleketten senelerdir nemalanan bazı insanlar neden işlerine gelmeyince bu memleketin aleyhine davranır neden memlekete ihanet ederler? Bilecik halkı bunu yakın zamanda öğrenecektir. Ancak herkes bilmelidir ki bu saatten sonra Bilecikspor'a yapılan hiçbir saygısızlık cevapsız kalmayacaktır. Bu pozisyona kırmızı kart çıkarma cesaretini gösteremeyen bu cesareti kendinde bulamayan hakem arkadaşlarda en kısa sürede tüm açıklarıyla, tüm hatalarıyla ifşa edilecektir" ifadelerine yer verildi.