Bilecikspor'u eski oyuncuları avladı

Amatör Lig'in 8'inci haftasında 1308 Osmaneli Belediyespor, Bilecikspor'u 4-1 mağlup etti. Mücadeledeki 4 golde de de geçen sezonlarda Bilecikspor forması giymesi dikkatlerden kaçmadı.

Osmaneli İlçe Stadı'nda oynanan müsabakada grubun lideri 1308 Osmaneli Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde Bilecikspor'u 4-1 yendi. Maçın hakemi Barkın Kara'nın başlama düdüğü başlayan müsabakanın ilk dakikalarında Bilecikspor üstünlük kurdu. Maçın 25'inci dakikasında gelişen Bilecikspor atağında takımın golcüsü İbrahim Şenel topu filelere göndererek durumu 1-0'a getirdi. Bu gol sonrası ataklarına devam Bilecikspor yakaladığı pozisyonlardan yararlanamadı. Maçın 30'uncu dakikasından sonra oyuna ortak olan 1308 Osmaneli Belediyespor maçın 35'inci dakikasında geliştirdiği bir atakta ceza sahası içinde yaşanan bir karambol de penaltı beklerken, atak sonunda kaleye çekilen şut direkten dışarı çıktı. İlk yarı Bilecikspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

İkinci yarı bambaşka bir 1308 Osmaneli Belediyespor vardı

İkinci yarıya baskılı bir oyunla başlayan 1308 Osmaneli Belediyespor maçın 47'inci dakikasında penaltı kazandı. Topun başına geçen Bilecikspor'un eski futbolcusu Celal Daş topu filelere gönderdi. Maçın 50'inci dakikasında gelişen bir atakta takıp kaptanı Tolga Burulday'ın ara pasında İbrahim Şenel kaleci ile karşı karşıya kaldı. Topu kaleye şut çekmekte geciken Şenel'in atağını rakip defans oyuncusu araya girdi ve topa dokunarak kornere gönderdi. Maçın 55'inci dakikasında gelişen bir 1308 Osmaneli Belediyespor atağında defans ve kalecinin büyük hatasını iyi değerlendiren Bilecikspor'un eski oyuncusu Cüneyd Rahmet topu filelere göndererek durumu 2-1'e getirdi. Bu golden 5 dakika sonra Cüneyd Rahmet defasının yaptığı hatayı yine iyi değerlendirerek durumu 3-1 yaptı. Bu gol sonrası oyuncu kramponunu ayağından çıkararak cep telefonu gibi kulağına götürdü ve taraftarlarıyla gol sevincini böyle yaşadı. Maçın 65'inci dakikasında İbrahim Şenel taşıdığı topu çizgiden ceza sahasına göndermesi sonucu Tolga Burulday bomboş pozisyonla topla buluştu. Bu önemli atağı Tolga Buruldağ değerlendiremezken, top auta çıktı. Maçın 72'inci dakikasında gelişen 1308 Osmaneli Belediyespor atağında ceza sahasına açılan ortayı güzel bir kafa vuruşu ile filelere gönderen Cüneyd Rahmet kendisinin 3'üncü takımın 4'üncü golünü attı. Bu gol aynı zamanda maçın skoru olurken, şampiyonluk hesapları Bilecikspor, eski oyuncularının attığı goller ile mağlup oldu. 1308 Osmaneli Belediyespor ligde oynadığı 8 maçı da kazarak puanını 24'e çıkartırken, Bilecikspor 15 puanda kaldı.

Maç sonunda 1308 Osmaneli Belediyesporlu oyuncular galibiyeti taraftarları ile kutlarken, ligde 8 hafta kalesinde yalnızca 2 gol gören Bilecikspor kalecisi bu maçta kalesinde 4 göl gördü. Maçta 3 gol atan Cüneyd Rahmet 2016 yılında Bilecikspor forması giyerken, Celal Daş'da 2017 yılında Bilecikspor forması giydi.