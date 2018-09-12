Bilecik'te 10 araca toplam bin 80 lira ceza

Bilecik Organize Sanayi Kavşağı kantar üzerinde uygulama yapan ekipler, emniyet kemeri takmayan sürücüleri el işareti ile emniyet kemeri takmaları yönünde uyararak emniyet kemerlerini takmalarını istedi. Burada durdurulan araçlarda kontrollerde de bulunan ekipler, 8 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 2 sürücüye de fenni muayeneden dolayı toplamda bin 80 lira ceza kesti. Ekipler, bu tür uygulamaları Bilecik genelinde gün aşırı yaptıklarını ve bu tür uygulamalar sayesinde sürücülerinde duyarlı olarak emniyet kemeri taktıklarını bildirdi.