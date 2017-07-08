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08 Temmuz 2017 16:38

Bilecik’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü toplantısı

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın başkanlığında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü toplantısı yapıldı.

Bilecik’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü toplantısı

08 Temmuz 2017 16:38


Bilecik Valisi Büyükakın, İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda, Belediye Başkanı Selim Yağcı, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutan Vekili Albay Hamza Çömez, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Muammer Ergaş, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve ilgili daire müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantıda, yurt genelinde 15 Temmuz günü anısına programlar ve düzenlemeler yapıldığını anımsattı.


15 Temmuz gününün tarih açısında son derece önemli ve kritik bir gün olduğunun altını çizen Vali Büyükakın, ’’Bugünün hafızalara kazınıp, bir daha öyle bir güne bu ülkenin maruz kalmamasını sağlamak için yurdun her köşesinde tüm il ve ilçelerde programlar yapılacak. Bu doğrultuda Bilecik Valiliği olarak, günün anlam ve önemini yaşatacak şekilde, kentin her noktasında hazırlanan programlara halkın katılımını sağlamalıyız. Milli iradenin tüm sahada görünürlüğünün sağlanması gerekiyor” dedi.


Toplantı, hazırlanan programın sunumunun yapılması ve değerlendirmenin yapılmasıyla sona erdi.


Öte yandan 14 Temmuz günü başlayacak ’’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’’ kutlamaları ilçelerde de yapılacak.




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