Bilecik'te 16 kiloluk dev sazan yakalandı

Bilecik'te sportif amaçla avlanan balıkçılar, 16 kilogramlık dev aynalı sazan yakaladı.

Bilecik merkeze 5 kilometre uzaklıktaki Pelitözü Gölpark'ta sportif amaçla balıkçılık yapan Şükrü Soydemir, Hasan Vatansaver, Kerim Çelikbilek ve Tamer Sargıl gölette 16 kiloluk dev sazan balığı yakaladı. Sadece sportif amaçla balıkçılık yapılan ve balık yakalandığı takdirde salınması zorunlu olan Pelitözü Gölpark'ta tutulan balığı gölete Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can saldı. Göletteki balıkçılara "Rastgele" dediğini söyleyen Başkan Can, "İlimiz Pelitözü Gölpark'ta sportif balıkçılık yapan vatandaşlarımıza rastgele dedik. Yakala bırak yöntemiyle tuttukları 15 kiloluk sazan balığı ile fotoğraf çektirerek, tekrar gölete saldık. Balıkçı kardeşlerimizin çaylarını içtik, hasbıhal ettik. Keyifli ve eğlenceli saatler diliyorum" dedi.