Bilecik’te 19 Mayıs coşkusu

Tören, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız’ın Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk anıtına çelenk sunması ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

“Ya İstiklal Ya Ölüm parolasıyla bir milletin şerefli direnişini başlatmışlardır”

Günün anlam ve önemine belirten bir konuşma yapan Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, 19 Mayıs 1919’un, Türk milletinin haksızlığa, zulme, işgale karşı topyekun başlattığı bir harekatın, milli mücadelenin, milli direnişin ilk kıvılcımı olduğunu söyledi. Aziz milletin tüm onur ve asaletiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcı olduğunu ifade eden İl Müdürü Yıldız, sözlerine şöyle devam etti:

“Türk halkı Anadolu’da yüzyıllardır özgür ve Müslüman olarak yaşamışlar ve bu haksız işgaller karşısında ‘Ya istiklal ya ölüm’ parolasıyla bir milletin şerefli direnişini başlatmışlardır. Milli Mücadele’nin başladığı 19 Mayıs 1919 her yıl Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaktadır. Sevgili gençler; Gazi Mustafa Kemal Atatürk gençliğin ve sporun önemini şu sözlerle ifade etmiştir. ‘Her şey unutulur fakat biz her şeyi gençliğe bırakacağız. O gençlik ki hiçbir şeyi unutmayacaktır. Geleceğin ışık saçan çiçekleri onlardır. Bütün umudum gençliktir’ diyerek bu aziz vatanımızı Türk gençliğine emanet etmiştir. ‘Ben sporcunun zeki, çevik aynı zamanda ahlaklısını severim’ diyerek de sporun ve sporcunun önemini ifade ederek gençliğe ve spora 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı armağan etmiştir. Gençlik ve Spor Bakanlığımız sağlıklı ve güçlü nesiller yetiştirmek, gençlerimize daha kaliteli hizmet sunmak, gençlerimizi hayata hazırlamak, farklı spor branşlarını yaymak, uluslar arası yarışmalarda başarılı sporcular yetiştirmek bakanlığımızın en büyük amacıdır. Güzel bir söz vardır; ‘Bir yıl sonrasını düşünüyorsanız bir tohum ekin, 10 yıl sonrasını düşünüyorsanız bir fidan dikin, eğer 100 yıl sonrasını düşünüyorsanız bir insan yetiştiriniz’ diyor. Çünkü gençliğimize yapılan yatırım geleceğimize yapılan yatırım olduğu inancındayız. Bu anlamda gençlik çalışmalarımız çok önemli ve mühim çalışmalardır. Bir milletin en büyük gücü iyi yetişmiş her şeyin bilincinde ve donanımlı gençliğidir. Sevgili gençler sözlerime son verirken özellikle ülkemizin özgür ve bağımsız bir ülke olması için, bu cennet vatanımız için mücadele eden başta, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hepinize saygılar sunuyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum” dedi.

Konuşmanın ardından Bilecik İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Sena Teke ’O Geliyor’ adlı şiiri okudu. Ardından, Gençlik Spor Kulübü Halk Oyunları Ekibi’nin gösterileri sergilendi. 2018 yılında dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından ödüllerinin verilmesinden sonra Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki spor branşlarının gösterilerinin izlenmesiyle program son buldu.

Öte yandan, Bilecik Judo Takımı gösterisinin ardından Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’a Türk bayrağı takdim etti.

Programa Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, 2. Jandarma Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel, Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Mehmet İnce, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.