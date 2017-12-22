Bilecik’te 2 gündür kayıp çocuğun eşyaları gölet kıyısında bulundu

Genci arama çalışmaları gölette devam ediyor.

Alınan bilgilere göre, Bilecik’in Söğüt ilçesinde 20 Aralık gününden bu yana kendisinden haber alınamayan ilçe esnaflarından İbrahim Kara’nın oğlu 16 yaşındaki Kemal Kara’nın ilçenin Eskişehir yolu üzerinde bulunan Söğüt Gölet’inin kenarında kıyafetlerinin bulunduğu çanta ve yazdığı bir not buldular. Olay yerine hemen emniyet yetkililerinin çağıran AFAD ekipleri notu ve eşyalara teslim ettiler. Ekipler daha sonra gencin ailesi, yakınlarını olay yerine çağırırken, eşyaların kayıp gence ait olduğu anlaşıldı. Kayıp gencin Söğüt Gölet’indeki arama çalışmalarına devam edilebilmesi için bölgeye Yalova’dan gelecek olan Yalova Su Altı Arama Kurtarma ekipleri bekleniyor.

Öte yandan, bölgeye 112, Olay Yeri İnceleme ve çok sayıda jandarma sevk edildi.