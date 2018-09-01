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01 Eylül 2018 13:59

Bilecik’te 2 ilçesi hariç tüm ilçelerin kaymakamları değişti

Cumhurbaşkanı kararıyla 471 mülki idare amirinin görev yeri değişirken, Bilecik’in 2 ilçesi hariç tüm ilçelerin kaymakamları değişti.

Bilecik’te 2 ilçesi hariç tüm ilçelerin kaymakamları değişti

01 Eylül 2018 13:59


İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan basın duyurusunda "2018 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 471 Mülki İdare Amirinin görev yerleri, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirilmiştir" denildi. Bu göre, Bilecik Vali Yardımcısı Halil İbrahim Acır, Afyon’un Emirdağ ilçe Kaymakamlığına; Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Tekkeköy Kaymakamlığına; İnhisar Kaymakamı Bedir Deveci, Adıyaman Vali Yardımcılığına; Yenipazar Kaymakamı Hamza Türkmen Çatak, Kaymakamlığına; Pazaryeri Kaymakamı Bayram Sağır, Hemşin Kaymakamlığına ve Gölpazarı Kaymakamı Kadir Duman, Elbeyli Kaymakamlığına atandı. Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, Bilecik Vali Yardımcılığına; Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, Osmaneli Kaymakamlığına; Eskil Kaymakamı Yavuz Kartal, Yenipazar Kaymakamlığına; Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, İnhisar Kaymakamlığına getirildi.




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