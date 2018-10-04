Bilecik'te 2 kilo 357 gram esrar ele geçirildi

Bilecik'te jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 357 gram kubar esrar ele geçirdi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Ericek köyünde bulunan bir evde uyuşturucu madde yetiştirildiği ihbarını alan Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, A.Y.'ye ait ev ve eklentilerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucu aramalarda toplam 2 kilo 357 gram kubar esrar, 9 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 35 kök yaşa dışı kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili A.Y. isimli şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.