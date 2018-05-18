Bilecik’te 2017 yılında 8 bin 127 ünite kan bağışı yapıldı

Yine Türk Kızılay’ı açısından yapmış olduğumuz en güzel şeylerden bir tanesi, Bilecik’teki tüm fakir, fukaraya erişerek gıda ihtiyaçlarını bir şekilde karşıladık. Bu yıl yardımlarımız büyüyerek devam edecek" dedi.

Türk Kızılay’ı Bilecik Şube Başkanı Selami Çınar, kentteki basın mensuplarına düzenlendiğin iftar programında buluştu. Çınar, bu yıl Allah nasip ederse Türk Kızılay’ı Bilecik Şube Başkanlığı tarafından nakit, gıda, giyim yardımlarının devam edeceğini ifade ederek "Şube çalışmaları açısından ise, daha önceki şubemizin biliyorsunuz çok fazla bir şeyi yoktu. Ama şu anda şubemizin kendine özgü bir personeli, birde aracımız var. Dolayısıyla bizim buradaki en büyük amacımız şube hizmetleri açısından Türk Kızılay’ını öğrencilerimize,gençlerimize tanıtıp faaliyetleri hakkında net bilgiler vermek. Bilecik ili olarak kan vermede büyük başarıya ulaştık. Bu başarıda, bize kan bağışında bulunan, devlet dairelerinde tüm insanlar, kamu ve özel sektördeki fabrikalarımız, özellikle kurumsal yapıdaki öğrenci barındıran polis okulumuz olsun, diğer yandan kampanyaya katılan velilerimizde var onlara da çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Marmara tekiz, Türkiye’de 4 ilden birisiyiz"

Çınar, bu göreve geldiğinden bu yanan Bilecik’e Kan Merkezi kurmak için uğraş ve çaba gösterdiklerini belirterek, "Bu konuyla alakalı en büyük acınacak tarafımız; Marmara Bölgesi’nde kan merkezi olmayan tek iliz. Türkiye genelinde 4 ilde kan merkezi yok. Bunlardan bir tanesi de biziz. Ama ben bununla ilgili diğer tüm valilerimiz olsun, belediye başkanlarımız olsun hepsine birebir giderek durumumuzu ilettik. Bizim istediğimiz çarşı merkezinde kan vermeye gidebileceği bir yer olması gerektiği üzerinde durduk. Eski Valimiz Sayın Süleyman Elban sağ olsun konuya duyarlılık gösterdi. Bize eski öğretmenevi dediğimiz binanın kan merkezi olması için çalışmaların yapılacağını söyledi. Ardından Valimiz Sayın Tahir Büyükakın’ı ziyaret ederek, burası ile kan merkezi çalışmamamız olacak dedik. Sayın Valimiz Büyükakın; şu anda orasının Valilik binasının tadilatta olması sebebi ile Sosyal Dayanışmaya tahsis edildiğini söyledi. Ve hala devlette devamlılık esastır sözüyle ilimizde kan merkezi kurabilmemiz için bir tane bina bağışına ihtiyacımız var. Çünkü bununla ilgili yasal kolaylıkları Cumhurbaşkanlığımız tüm aşaması ile bize verdi. Yani devletin bize vereceği bina KHK’lar ile beraber desteklendi. Birde önemli konulardan bir tanesi ise, kan merkezinde 15-20 tane personelde çalışacak. Bundan 3-4 tanesi doktor,4-5 tanesi hemşire, şoförler, yan görevliler derken aşağı yukarı 20 kişiye de iş istihdamı sağlanmış olacak" dedi.