Bilecik'te 29 Ekim kutlamaları

Bilecik'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yılı düzenlenen törenle coşkuyla kutlanırken, spor gösterileri nefesleri kesti. Gösteri sonunda sporcuların üst üste çıkarak yaptıkları kule üzerinde açtıkları Türk Bayrağı ayakta alkışladı.

Bilecik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları İstasyon Kapalı Spor Salonu'nda yapılan kutlama etkinlikleri ile devam etti. Törene Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, vali yardımcıları, Bilecik Milletvekilleri Selim Yağcı ve Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Müslüm Akdoğan, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Baro Başkanı Halime Aynur, TSO Başkanı Şükrü Keskin, daire müdürleri, siyasi parti il başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ve heyetin öğrenciler ile vatandaşların bayramını kutlaması ile devam etti.

"Cumhuriyet milli egemenliğe dayanan, gücünü halktan alan bir rejimin adıdır"

Törenin açılış konuşmasını yapan Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, "Bugün bu topraklarda yaşayan herkesin atasının, dedesinin, nenensin bu vatanı kurtarmak için verdiği bir ölüm kalım mücadelesinin neticesinde zaferle taçlanan Kurtuluş Savaşı sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 95'inci yıl dönümüdür. Bugün millet olmanın, iri olmanın, diri olmanın verdiği gururun, sevincin, coşkunun zirveye çıktığı gündür. Bugünü tüm Türkiye‘de olduğu gibi ilimizde de huzur ve güven içinde kutlamanın kıvancını yaşıyoruz. Hepimize kutlu olsun. Cumhuriyet bir dönem şekli olmanın ötesinde, aynı zamanda tarihimizin en önemli medeniyet projesi olarak getirdiği kazanımlarla bizlerin önünü açmış ve ufkunu genişletmiştir. Cumhuriyet kurumları ve kudretiyle bilimde, eğitimde kültürde, sağlıkta, ekonomide ve sosyal yaşamdaki tüm değerlerimizde, attığımız her adımın, aldığımız her yolun şaşmaz güvencesi olmuştur. Cumhuriyet milli egemenliğe dayanan, gücünü halktan alan, iktidarın millete ait olduğu bir rejimin adıdır” dedi.

“Cumhuriyet rejimi devlet, millet bütünleşmesinin hakiki kaynağıdır”

Büyükakın, konuşmasının devamında cumhuriyet rejiminin devlet ve millet bütünleşmesinin hakiki bir kaynağı olduğunu belirtti. Büyükakın, "Devletin gücünü hukukla sınırlayan ve tüm vatandaşlara yönetimde eşit söz ve temsil hakkı tanıyan Cumhuriyet rejimi devlet, millet bütünleşmesinin hakiki kaynağıdır. Kimseyi ötekileştirmeden bu topraklar üzerinde yaşayan herkesi birinci sınıf vatandaş olarak görmemiz, özgürlük ve demokrasiyi anayasal sınırlar içinde olabildiğince yaşayabilmek ve yaşatabilmenin olmazsa olmazı cumhuriyettir. Büyük Atatürk'ün ‘Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır' vecizesini rehber edinerek, laf üretmek yerime üretime daha çok katkıda bulunmalı; yenilikçi yaratıcı ve rekabetçi bir ekonomi oluşturup bağımsızlığımızı teminat altına almalıyız. Yine unutmamalıyız ki çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden rahat yaşama yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve nihayet bağımsızlıklarını kaybetmeye mahkumdur. Atatürk'ün deyimiyle geleceğin ümidi, ışıklı çiçeklerisiniz. Büyük önderin ‘Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak' sözleri ile işaret ettiği ve cumhuriyeti emanet ettiği gençlersiniz. Bu emanete sahip çıkınız. Bunun içinde yakın tarihimizi çok iyi öğrenip dersler çıkartınız” ifadelerine yer verdi.

Kutlamalar, spor gösterileri, halk oyunları ekiplerinin gösterileri, Bilecik Refik Aslan Öztürk Fen Lisesi öğrencilerinin gösterileri ve Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı Bando konseri ile devam etti. Etkinlik daha sonra askeri bandı eşliğinde yapılan tören geçidi ile sona erdi.