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Bilecik'te 4 ayağı kopmuş şekilde kedi bulundu

Bilecik’te bu sabah boş bir arazide 4 ayağı kopmuş halde bulunan kedi, Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından incelemeye alındı.

Bilecik'te bu sabah boş bir arazide 4 ayağı kopmuş halde bulunan kedi, Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından incelemeye alındı.


Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesi üzerinde boş bir arazide 4 bacağı olmayan bir kediyi gören vatandaşlar durumu hemen 153 Alo Zabıta hattını arayarak durumu ihbar etti. Olay yerine Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü ekipleri telef olmuş kediyi alarak hemen Bilecik 'Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdüler. Herkesin bir insan tarafından bu hale getirildiği sanılan kediyi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı'nın yaptığı incelemeler sonucunda başka hayvanın bu hale getirdiği tespit edildi. Avcı, kedinin ayaklarının kesilmediğini, parçalandığını ve iç organlarında dışarıda olduğunu söyledi.


Öte yandan, kedinin fotoğrafları sosyal medya üzerinden yüzlerce kişi paylaşırken, kediyi bu hale bir insanın getirdiğini sanan vatandaşlar büyük tepki gösterdiler.

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