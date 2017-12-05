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05 Aralık 2017 13:13

Bilecik’te 4 katlı bir evin çatı katında çıkan yangın korkuttu

Bilecik’te 4 katlı bir evin çatı katında çıkan korkuturken, gecenin karanlığını saran alevler tüm Bilecik’ten görüldü.

Bilecik’te 4 katlı bir evin çatı katında çıkan yangın korkuttu

05 Aralık 2017 13:13


Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Ali Baba Sokak numara 7’de bulunan 4 katlı bir binanın Bahtiyar Numan’a ait çatı katında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın bir anda çatı katını sararken, evde kimsenin oturmaması olası bir faciayı önlemiş oldu. Yangın Bilecik’in yüksek kesimlerinden rahatlıkla görülürken, mahalle sakinler korku dolu anlar yaşadı. Yangına Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri anında müdahale ederken, uzun uğraşlar sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, çatı katındaki ev kullanılmaz hale geldi. Yaşanan tüm yangın bir vatandaş cep telefonundan görüntülerken, görüntülerde yangının boyutu görüntülendi.




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